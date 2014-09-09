《热点透视》中国手机厂商立足国内瞄准海外 全球竞争对手面临激战

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ethan Bilby；编译 朱晓军

路透香港9月9日 - 并不是每个人都舍得花500美元去买一部智能手机。对于那些缺钱或是希望更高性价比的人来说，中国国产手机品牌的吸引力越来越大。目前，国产手机大部分市场在国内，但低成本也正帮助它们敲开更多新兴市场的大门。

中国品牌迅速抢占了国内市场。就在几年前，市场统治者还是诺基亚NOK1V.HE和宏达电(HTC)(2498.TW)等企业，但现在却由小米这样的新贵品牌主导。据Canalys分析师，4-6月在中国销售的手机中，超过四分之三由国内生产商制造。

假如联想(0992.HK)完成对摩托罗拉的收购，全球第二季手机出货量中约有40%是中国品牌。不过酷派(2369.HK)和华为等制造商在国内市场表现远好于在国外。在世界其他地区，中国手机制造商的市场份额仅为19%。

中国企业之所以能以比三星(005930.KS)等竞争者更低的价格提供功能强大的手机，得益于对制造环节的严格管控和人力成本较低。这一优势令中国品牌能够在不断成长的市场中赢得一批拥趸。英国和巴西消费者今年预计都会购买约3,200万部手机。但是，巴西市场会增长76%，而英国市场增幅只有7%。收购现有品牌也能提高当地市场份额。尽管摩托罗拉境况不佳，但它仍是巴西最受欢迎的智能手机品牌，这应该有助于联想开拓拉美市场。

但是，分销仍是一大挑战。在中国，网络运营商提供津贴，鼓励使用数据服务的客户购买智能手机，这点让国内手机企业受益。除了TCL(000100.SZ)和华为，大多数中国制造商都没有确立起与海外电信运营商的合作关系。在印度和印尼等国，它们还面临着当地低成本制造商的竞争。

不过，只要假以时日，中国手机制造商的成功不会只限于国内，它们的国际竞争对手势必将面临一场激战。(完)

(译文审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。