《热点透视》中国移动海外扩张动作积极，但回报恐怕不大

(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ethan Bilby； 编译 王丽鑫

路透香港8月21日 - 中国最大的移动运营商中国移动通信 正在海外砸钱寻求成长机会。但若以同业过去的经验来看，收获可能不大。其他很多移动运营商的跨国结盟努力都没能成功创造价值。

投资者正寄望中国的改革风潮吹进中移动。自中移动8月15日公布半年度财报，并承诺将继续提高获利后，股价已涨逾7%。但削减开支计划的效果有其极限。国内监管部门提高市场竞争的压力，将使原已放缓的营收增速再受限制。

然而海外扩张充满风险。很多移动运营商尝试通过海外并购创造价值，但只落得铩羽而归。尽管集团规模扩大后，能在网络设备和手机上要到更好的价格，但成本节约效果令人失望。伯恩斯坦(Bernstein)分析师估计，经过小规模收购后，联合采购能使一年营业现金流增加5%。但大集团自己原本就能谈到好的价格，因此强强合并所带来的效益就更小。

中国移动的政府股东对于海外扩张还别有居心。中移动是采用新一代TD-LTE无线技术的最大运营商，这项技术一大部分是由中国制造商华为和中兴通讯 开发。通过中国移动把这项技术推到海外，能协助实现中国掌握更多技术标准控制权的野心。

不过中移动的官股色彩，可能也意味着外国政府将不太放心让中移动登陆。到目前为止，中移动的海外扩张仅限于取得少数股权，像是购入泰国True Corp 的18%股权。其他可能收购目标，像是马来西亚Axiata 或印尼的PT Telekomunikasi Indonesia ，这些公司的政府股东也不大可能把控制权让给中国买家。

另一种选择可能是某家泛非洲运营商，例如MTN 。MTN市值430亿美元，在2009年差点与印度Bharti Airtel 达成交易。中移动拥有净现金730亿美元。中移动通过并购所获得的协同增效或许不会高于其他同业。但这可以让中国移动继续壮大。(完) (译文审校 蔡美珍)