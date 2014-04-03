《热点透视》中国循序渐进开放股市 改革进程不会一蹴而就

图为2014年1月2日在上海一家券商机构内，股民在看电脑屏幕上的报价。 REUTERS/Aly Song

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Thal Larsen；编译 朱晓军

路透香港4月3日 -中国股市的开放进程与迅猛的宇宙大爆炸截然相反。中国未来可能允许大陆股东购买港股，这再次令让投资者激动不已。不过这种希望此前曾让人空欢喜一场。就像任何放宽中国资本管控的政策一样，过程都必定是循序渐进的。

最近一波令人兴奋的消息是，据称香港和上海两地证交所即将允许两地投资者在对方市场购买股票。负责运营香港股市的香港交易及结算所有限公司(0388.HK)表示，尚未达成任何协议。不过，该公司股票4月3日持续上涨，前日已经跳涨5%。

尚在讨论中的“市场互联互通”将在中国资本管控政策上打开一个大缺口。资本管控政策的目的就是保持中国资金留在大陆，并避免外国投资者进入。因此，互联互通不太可能一蹴而就。虽然中国监管者已经承诺将人民币打造成全面可兑换货币，但是任何有意义的利率自由化至少都还需要若干年才能实现。此外，当局还特别希望保证流出中国的资金额与流入额平衡。

中国已经尝试过跨境股票交易。2007年，监管者拟计划让大陆投资者通过香港投资国际市场。这个所谓的“直通车”计划后来遭弃，当局对国内资金实施了限制性更强的配额体系。

中国也有可能进行更多改革。人们期待已久的一项改革就是出台法规，准许香港共同基金从大陆投资者处募资，以及大陆基金从香港募资。一位香港监管当局高官4月2日表示，这种所谓的“相互认可”已经不远了。

中国最终会在全球金融舞台上扮演更重要的角色。这一转型会对债市和股市带来巨大冲击，不论是在香港还是别处。不过其他国家的经验显示，即使政策大门打开，大多投资者也倾向于在家门口近处投资。那些期待市场剧变的人必然会大失所望。(完)

(译文审校 高琦)

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