《热点透视》人行在银行间市场摸石头过河

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者John Foley为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点。）
路透北京12月24日--中国压力山大的央行官员又经历了一次考验。12月24日，央行终于在公开市场重启逆回购操作，结束了银行同业短期拆放款利率的飙升局面。没有任何一家银行倒闭，经济也不会受到影响。但银行间利率管控是重要戏码，毕竟人行还不是一家特别老道的央行。
当中国银行间市场利率在2013年飙升且日益不稳定之时，中国央行多数时间袖手旁观。人行的目标可能是希望降低该融资渠道的吸引力，防止各大银行依赖其来支付投资者短期理财产品或隐藏违规贷款。
这种策略存在风险。如果人行允许银行间利率升得过高或过快，中国的银行系统可能会出现流动性匮乏，并停止正常运行。这将会伤及实体经济。
迄今，还没有传来负面消息。对银行间市场的管控或许已经限制了一些机构的活动，但中国广义货币供应增幅仍高于人行希望的13%的水平。在实体经济中，6月份的银行间利率飙升引发借贷利率增速的微幅放缓，价格几无变动。
人行的工作总体做得不错。人行的主要任务是在不伤及经济增长的前提下管好信贷流动。目前的主要挑战在于，控制过快的贷款增长。央行3月开始突查银行间市场违规行为，令贷款增速开始放缓，且未明显伤及零售销售、投资或工业生产。
人行看似还在银行间市场摸索。人行最初对特定银行注入超过490亿美元流动性，但在恢复市场秩序上收效甚微。周二的逆回购似乎获得了成功，虽然注入流动性规模仅有此前的十分之一。
人行似乎是在探索中学习，有时会出错。迄今，人行的表现属于中上。这很不错，鉴于中国的经济规模，任何缺憾都让人有理由感到担心。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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