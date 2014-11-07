《热点透视》中国大陆企业借助并购 强力进军半导体领域

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ethan Bilby；编译 朱晓军
路透香港11月7日 - 半导体长期以来是台湾企业的长项，但中国大陆现在正强力进军这一领域。一家中国企业拟斥资18亿美元收购一个新加坡半导体封测企业，反映出大陆想要掌握核心技术的努力。未来可能还会有更多收购活动。
半导体芯片是支持智能设备的大脑，中国大陆希望加强这方面的本土设计能力，因此出现了多桩交易。江苏长电科技股份有限公司(JCET)(600584.SS)收购新加坡星科金朋STAT.SI就是最新一例。
长电的收购报价较5月时、谈判消息传出前的星科金朋股价溢价35%。不过，后者实际控股方--新加坡淡马锡希望报价更高：报价比起宣布前的最新市价要低22%。
并购双方在交易完成前还面临重重障碍。最重要的是，星科金朋需要分拆在台湾的资产，以免违反台湾对陆资企业的所有权限制。这部分资产约占星科金朋市值的10%。
并购对长电有利，便于其服务高端客户并将更先进的技术整合到现有业务。毫无疑问，这也是受政府促进投资所推动。虽然中国大陆是全球最大半导体消费市场，但大部分都源自进口。中国大陆也希望设备生产商从本土获取高质量的芯片及相关服务。
所以，这就解释了过去一年进行的一系列并购交易。清华大学控股的紫光集团一直致力于建设一家本土芯片设计巨头，对抗美国高通(QCOM.O)和台湾的联发科(2454.TW)。紫光去年收购了处理器生产商展讯通信，7月又把美国上市芯片设计商锐迪科微电子(RDA Microelectronics)揽入旗下。此后，紫光集团已经以15亿美元将这两家企业的20%股权售给英特尔(INTC.O)。
在从国外引进技术之后，这些大陆企业的下一步就是巩固本土业务。肯定还会有更多交易发生。(完)
(译文审校 王洋)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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