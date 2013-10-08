《热点透视》美国债务上限对中国意味着什么？

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者John Foley为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。)
路透北京10月8日 - 对中国而言，美国债务上限或许就像毛泽东所说的“纸老虎”--看样子可怕，其实并不可怕。
只要美国到了10月17日不发生债务违约的情况，那中国的担忧就是不必要的，甚至有点庸人自扰。
美债最大持有方有点不安，这是可以理解的。毕竟中国持有1.5万亿美元的美国公债和机构债。中国副财长朱光耀本周一对中国对美投资安全表示关切。
即便不出现最糟的情况--债务违约，美国围绕债务上限的僵局拖得太久，还是可能导致美债遭遇沉重抛压。
这对中国会产生几方面的影响。首先是财务上的影响，因中国所持美债的价值会缩水。但这点其实意义不大，因中国并不根据市场波动明显调整其美债持有部位，因此最重要的不是市场价格，而是美债能否偿付。
对经济的影响则可能会比较大。因若借贷方对美债信心削弱，并导致利率上升，可能导致美国经济衰退，而目前中国仍倚重美国市场对中国商品的需求，不过鉴于中国人民币汇率与美元紧密挂钩，这样的机制可提供一定的保护。
从战略上而言，美国之忧可能是中国之福。若投资者质疑美元的保值能力，则可能为人民币提供契机。中国与贸易伙伴的货币互换规模已达到合3,600亿美元，鼓励贸易伙伴用人民币结算。若美元的相对吸引力下降，应会提升人民币的吸引力。
若人民币有朝一日成了全球通用货币，可能要面临与现在的美国相似的问题。倘若人民币成了储备货币，中国能从他国以低廉成本举债，则有大肆举债的风险。也许对中国来说，不应将美国债务上限看成一场危机，而更应引以为鉴，从中得到警示。
背景新闻
--朱光耀10月7日称，中方要求美方在10月17日之前采取切实措施，及时解决国债上限争执，防止美国国债违约，确保中国对美投资安全。他表示，美方完全清楚中方关注的问题所在。
--美国财政部估计，除非国会批准调高举债水平，否则到10月17日财政部现金将耗尽。
--根据美国财政部数据，中国是美国的最大债主，截至7月底持有1.3万亿美元美国政府债，截至6月时持有1,730亿美元美国机构债。
--根据中国国家外汇管理局，截至6月底，中国外汇储备规模为3.5万亿美元，几乎是五年前的两倍。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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