《热点透视》花旗集团的新考验：回归平庸

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Antony Currie 编译 张明钧
路透纽约7月15日 - 花旗集团(C.N)第二季财报对执行长Mike Corbat带来新的考验：让公司回归平庸。花旗在截至6月止的三个月内获利39亿美元，当中还不包含会计利得。尽管这是花旗多年来最为优质、最接近完美无瑕的表现，但也意味着该公司在覆盖资本成本上仍稍嫌力有未逮。当下该公司的要务，就是证明这些财报成果为长期成功的基础。
繁琐的成串新监管规定陆续出台，加上美国联邦储备委员会(FED/美联储)干预市场的意愿降低，导致银行经营环境更为艰困，在这样的情形下，所有银行都需要展现其能够有所作为的能力。不过花旗的历史可谓“多彩多姿”，这让当前公司领导阶层得背负起更大重担，向外展现在其金融危机后的缓慢回春得以延续。
自1980年代以来，只要发生重大事件，花旗几乎每次都会深受打击，包括1980年代拉丁美洲债务危机、1990年代初期的国内业务亏损、以及2008年金融危机导致该公司需要450亿美元纾困。该公司2000年代初期还涉入了世界通讯(WorldCom)、能源交易商安然(Enron)以及Parmalat等企业的丑闻，以及恶名昭彰的“邪恶博士”(Dr. Evil)债券交易等等，这些事件不但让公司颜面扫地，更是屡屡对其商誉构成威胁。
和多数金融服务产业一样，这次花旗将更难摆脱投资人的质疑。不过作为一家落后于同业的公司，该公司股价目前仅快要达到其有形资产净值，暗示股东们认为当前的资产获得适当的评价，其获利也足以涵盖其营运成本。事实上，若不计入花旗控股(Citi Holding)所带来的5.7亿美元的获利冲击，其核心有形资产报酬率(return on tangible equity)达到令人敬佩的11%。
这令人感到振奋。且随着花旗集团越赚越多、花旗控股越赔越少，该公司应该能够藉由扩大运用递延税项资产来提升获利，并活化更多资本，不过这将是历时数年的进程，同时将过多的股本归还给股东也须获得监管当局批准。
不过如此一来，不管未来利率市场是否天翻地覆、新兴市场会不会爆发诸多问题、亦或是华尔街所是否会搞出种种灾难，花旗都料将免于受创。若能回避这些灾难，这将会是花旗集团终于不再重蹈覆辙的迹象。(完)
(译文审校 于春红)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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