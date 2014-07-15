《热点透视》花旗斥巨资和解 官司易了但业绩疑虑难除

图为花旗集团员工经过该行在纽约的总部大楼。 REUTERS/Brendan McDermid

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Antony Currie；编译 朱晓军

路透纽约7月14日 - 花旗集团(Citigroup)(C.N)花费70亿美元就抵押贷款支持证券案与美国政府达成了和解，也为自身除去了一些枷锁。除了支付和解金外，花旗周一还宣布其坏账银行Citi Holdings扣除法律成本外也首次盈利。这两个信号都显示，Mike Corbat治下的花旗终于开始摆脱金融危机的影响。但是，该集团还远没有完全获得自由。

花旗已经屡次业绩表现不佳。比如说，4-6月除去律师费等相关费用后，花旗获利为39亿美元。这相当于大约7.7%的年化股东权益报酬率(ROE)。根据经验法则，大型银行开始收回资金成本需要10%左右的ROE，而花旗已经多年低于该水平。

这种局面恐怕不会很快改观。卖方分析师的共识预估为，花旗在2017年前ROE都难以突破8%。一个理由可能在于，美国联邦储备委员会(美联储/FED)是否会允许花旗向股东返还资本，此事还悬而未决。预估显示，花旗营收和净收入都会增长，说明该集团将把更多获利留作资本--这必将减少回报。

花旗还有很多办法可以改善自身业绩。比如，Corbat明年年中计划效率比达到55%，这个目标值得一试，当前也仅低于U.S. Bancorp(USB.N)。这个比率将把花旗第二季净收入提升约9亿美元，但ROE也只是提高到9%。要想进一步提高ROE，不仅需要营收增长，还需要美联储对资本返还放行，可能还得砍掉更多业绩不达标的业务。

花旗还总是擅长在错误时间处于错误位置。今年稍早，其墨西哥银行业务Banamex就受到了贷款丑闻的困扰。花旗在更不活跃、更直接的金融领域之一遭遇惨败，让人给该集团的内部程序打上了问号，而且这些疑问迄今尚未完全找到答案。

把花旗最近刚刚遭遇的一些不幸抛诸脑后，这确实有所帮助。但Corbat现在必须展示出，花旗有能力获得成功。(完)

(译文审校 高琦)

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