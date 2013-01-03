《热点透视》美国避开财政悬崖让全球宽慰,却让问题失焦

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
记者 Edward Hadas; 编译 张明钧
路透伦敦1月2日 - 美国已然免于跌落财政悬崖.在美国国会成功避免先前规定的缩减支出及提高税赋等措施生效后,亚洲及欧洲各地股市上涨1-3%.然而这波涨势恐难长久走下去.
市场初步反应尚称理性.若不对即将生效的减支加税措施采取行动,则可能将美国经济带入衰退,且几乎无可避免的让全球景气放缓.不过,这整场危机基本上仍令人感到沮丧.
过去四年来,若美国国会和总统能够在任一时点就长期缩减赤字计画达成协议,就不用拖到这最后一刻.这项暂时性的解决方案完全在预料之中--增税妥协方案杂乱无章且为德不卒,在降低支出的承诺上则是含糊其词.这样的成果早在数日、数周、甚至数月前就可达成.
同样愚蠢的论战即将来到.强制减支方案仅被延后两个月实行,而届时也将是政府得要考虑调高举债上限的时候.等着看到时候更为尖酸刻薄的话语交锋、焦头烂额、及再次惊险过关的表现吧.
发达经济体多面临近乎同样的问题,亦即财政赤字多年处于高档,美国也不例外,而2008年金融危机及接踵而来的经济衰退,更使财政赤字不断升高.不过美国是个特例,其政界人士怪得可以,既不能接受赤字高涨的既成事实,也不能就降低赤字达成协议.
其结果就是结构性的僵局以及连串的危机.2012选举结果并不足以改变这样的发展模式.美国迫切想要减税的民众虽是少数,但发言声量洪大,不希望政府大举缩减服务支出的民众虽是多数,但却意志不坚,而全球金融体系仍将为这两股势力所绑架.
若美国功能失调的政局运作对于全球经济的重要性没有那么高、且若美元对于金融体系而言没有那么重要,那么就好办多了.不过美国政局要有所改变还得等上一些时候,要降低美元对于金融体系的重要性也为时已晚.在投资人将美国借贷成本推升至"高贵无比"水准之前,一场场危机将不断上演.不过当下各地市场正为了并无太大改变的局势而兴高采烈.(完)
(编译 张明钧; 审校 侯向明)
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