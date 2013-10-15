《热点透视》中国企业发行欧元债券具有金融和战略意义

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik 编译 李爽

路透伦敦10月14日 - 欧元债券市场上已经沉寂很久的中国发行商如今再次现身。最近国有油企中石化(2386.HK)和中海油(0883.HK)在将近十年来首见的中国企业发行之欧元债券中，各筹资近10亿欧元。这具有金融意义：利率目前反映了美联储和欧洲央行的货币政策分歧。此外这也强化了中国欲降低以美元为中心的长期计划。带着这两个目标，此类债券的发行日后可能会比较常见。

增加欧元融资的市场环境已经成熟。对美联储缩减量化宽松计划的预期自5月以来推动美国公债收益率上升，但欧元计价债券的指标--德国政府公债，其收益率却因欧洲央行计划在较长时间内维持政策宽松而受局限。因此，10年期美债与德债的利差今年迄今已翻一倍。其他期限的公债利差也扩大。

当然，中国企业会继续活跃在流动性较高的美元债券市场。不过，他们可能希望趁着欧元融资环境更有吸引力，将融资和客户基础多样化。这符合中国降低对美元依赖的意图，中国经济现在过于仰赖变化莫测的美国货币和财政政策。尽管转变不能也不会是一朝一夕的事情，但中国近几年一直在准备着。

中国已逐步将外汇储备多样化，但美元占比仍然最多。中国还促进人民币的国际化，主要是与其他国家央行签订一系列双边外汇互换协议。上周中国又与欧洲央行签订货币互换协议，规模为迄今第二高。

美国国会预算争端以及债务违约风险表明了中国希望降低美元异常波动对其经济影响的原因。中国企业的债券发行可能只会带来助益。巧合的是，他们也带来一个引人注目的论点。(完)

(译文审校 李婷仪)

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