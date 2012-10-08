《热点透视》反日抗议可能改变中国汽车市场格局

撰稿 顾蔚; 编译 李春喜

路透香港10月5日电---日系汽车制造商在中国遇到了麻烦,而竞争对手德系车商则从中享受到好处.其实在领土争端引发反日抗议前,奥迪(NSUG.DE)和宝马(BMWG.DE)等德国品牌就已经以适中的价格与适用的技术,受到中国消费者青睐.如果消费者忘不掉这轮示威游行中日系车被砸的记忆,那麽德系车商有望重夺中国最大外资车商的桂冠.

丰田汽车(7203.T)9月中国销量较上年同期下滑40%,马自达(7261.T)的销售也下跌超过三分之一.鉴於全国广泛的抗议活动迫使部分经销商歇业数日,这样的结果并不完全在意料之外.更加引人注意的是德国车商的获益.宝马汽车9月销售较上年同期激增55%,奥迪的销售也较上年大涨20%.

这一最新变化可能把日系品牌拉下中国汽车市场的头把交椅,他们自2005年从德系车商手中抢过这个宝座之後一直稳坐至今.据全国乘用车市场信息联席会数据,日系车商今年可能总共占据22%的市场份额,而德系车商的市场份额可能上升至22.5%.

但日系车商也不能把这完全归咎於中日外交关系.据市场资讯公司JD Power今年夏天在抗议活动爆发前进行的调查,多达35%的潜在买车者表示喜欢德国品牌,2009年这一数据为25%.仅有24%的受访者表示想购买日本品牌,而2009年时曾为32%.

随着中国消费者对高档车型兴趣渐长,他们更可能购买在国内生产的奔驰(平治/宾士,Mercedes-Benz)和宝马汽车,而不是主要还在日本生产而且要面临高额进口税的Lexus.此外,德系车普遍采用的涡轮增压发动机也受到中国消费者喜爱,他们偏爱涡轮发动机的大马力,但是平时拥堵时燃油成本又不会比较高.

中日上次外交关系紧张发生在2005年,不过事後日系汽车销量很快反弹.但这次如果示威抗议的记忆难以消除,德系车商就可能会受益.(完)

--译文审校 隋芬

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