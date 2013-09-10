《热点透视》中哈油气项目协议凸显中国对石油的渴求

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Kevin Allison 编译 石冠兰

路透伦敦9月9日 - 中国经济放缓并没有打击国有油企对于海外原油的渴求。中国石油天然气集团公司已同意购入地处哈萨克里海大型石油项目卡萨干油田(Kashagan)8.3%的股份。这一交易使得中国企业得以接触到世界上仅存的尚未开发的大油田。交易成本为50亿美元，加上30亿美元后期开发投资金额，这表明，对于中国而言，资源比资本更稀缺，尽管其上市子公司中石油(601857.SS)需要改善支出纪律。

2000年发现的卡萨干油田预计可开采量为130亿桶原油，成为数十年来最大石油发现，与中东一些最大型油田不相上下。但其位置不利于开采。水域虽够浅，但结冰期长达半年。这意味着需要建设人工岛，而不能凭靠钻油平台。加上面临的其他工程难题，开采这座油田不啻于一场噩梦。

卡萨干油田的合作伙伴包括石油巨头埃克森美孚(XOM.N)、意大利埃尼集团(ENI.MI)、皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)、法国的道达尔 (TOTF.PA)以及哈萨克国有油气集团KazMunaiGas RDGZ.KZ。上述各家分别持有16.8%的权益，共向该项目注资480亿美元，该项目料将于本周产出首批石油。尽管成本不菲，但该油田首期在全面开工的情况下料仅能实现每日35万桶的产量。最终可能会超过100万桶，但仅在第二投资阶段开始后才有望实现。

要让第二阶段的投资收回并非易事。2月，能源顾问机构IHS Cera分析师预计，该油田投资者要收到15%的内部收益率，需要长期油价达到每桶150美元方能实现。该油田的西方合作者可能需要更多的保证才会继续，但中国石油天然气集团的30亿美元将在一定程度上有助于哈萨克斯坦的经济状况更加宽裕。

由于参与该项目的国外企业如此之多，可以说哈萨克斯坦对雄厚资金的需求超过尖端技术。幸运的是，在中国找到这样一个愿意掏钱的合作伙伴，承担起未来该项目经济方面的风险，从而换取供应方面更加安全无虞。(完)

(译文审校 戴素萍)

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