《热点透视》中国经济增长温和放缓 削弱对大力激励经济的预期

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚; 编译 王丽鑫

路透香港10月18日电---中国第三季国内生产总值(GDP)增长7.4%,为三年来最低.不过这看起来像是最近经济增速放缓最糟时期已告结束.

整体数据看起来疲软,至少与过去10年10%的速度相比是这样.不过仔细研读数据则更令人鼓舞些.首先按瑞银集团计算,经季节调整後的同比增幅为7.6%,高於此前两季的6%和7%.

政府刺激经济活动的措施看来奏效.房地产销售第三季反弹.这有助於家具销售,当季同比增长27%.制药,电信设备和服装都以20%或更高的速度增长.钢铁和化工等重工业在继续削减库存,而科技,药品和食品加工业保持强劲.

月度数据亦显示,增长率温和上升.9月零售销售同比增长14%.8月时为同比增长13%.投资者可能需要更乐观些.据路透估计,本月稍早他们预计出口同比增长5.0%,而实际数据为增长9.9%.

很多投资者不愿放弃对大幅放缓的预期,可能是因为他们更期待能推出大规模刺激计划对资产价格带来影响.不过尽管9月消费者物价指数(CPI)低见1.9%,留给官方推出刺激经济的空间,但新一届领导人可能相信统计局的判断.统计局认为将能实现GDP全年增长目标7.5%.此外,最新的五年计划中,增长目标仅为7%.

若失业问题成为严重威胁,那麽情况可能不同.不过苹果的代工厂富士康指称招工和留人面临重重问题.第三季空缺职位数量继续多於求职的人数.总的来说,看来中国在微调经济方面做的漂亮.(完)

--译文审校 孙茉莉

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