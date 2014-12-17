《热点透视》2015年仍迎不来中国企业海外扩张元年

图为在北京拍摄的百元面值美元和人民币现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透香港12月17日 - 市场上一直盛传中国企业计划进军海外，目前为止还没出现预想般的大陆企业大规模境外收购活动。到2015年，多数企业将再次做出海外扩张可以缓矣的决定。

口袋殷实的中国企业蜂拥收购海外同业公司--这样的预期一直搅动着银行家和律师的心脏。可是跨境的交易一直来是小打小闹，谈不上形成热潮。还有三周今年就结束了，而中国企业海外并购活动总计才520亿美元。这比此前一年还少了两成，交易规模更是2009年以来最低。这样的规模与全球并购活动风起云涌相比是高下立判，后者年内迄今的交易规模比去年全年高出37%。

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中国企业小心翼翼自由道理。他们预计在许多国家会受到监管机构和政客的带有敌意的欢迎。加拿大当局2012年在最终批准中国国有石油巨头--中海油收购Nexen之前，耗时数月反复斟酌。而西方科技和通讯企业多数受限。

欲结连理而断然遭拒有时却是好事。能在中国和国际企业文化中如鱼得水的高管少之又少。海外扩张意味着要在敌家的大本营和海外对手刀兵相见。联想这样的科技企业(0992.HK)已经学会了在海外如何运营，而这样的案例仍嫌太少。联想此前收购了摩托罗拉(MSI.N)以及IBM(IBM.N)的低端服务器业务。

无论什么情况，中国企业在本土都是有大把机会。尽管经济放缓，但是全球第二大经济体的成长仍比几乎任何一个大国强。许多企业集团会准确的判断出，与其在海外冒险，不如使用资本在中国做大。

当然也会有企业锐意进取。电子商务巨头阿里巴巴(BABA.N)就可能会使用新上市的股票来为一次大规模海外收购融资。中国的企业将继续大笔收购光环资产，比如安邦保险收购纽约华尔道夫酒店，或者是中国银行12月刚刚买下曼哈顿办公大楼。不过多数企业留在国内才会省下诸多麻烦。(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)

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