《热点透视》面对西方国家制裁 中俄天然气协议或给普京撑腰

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas； 编译 李爽
路透伦敦11月11日 - 俄罗斯与中国刚刚签署的天然气协议对俄方来说可能不那么有利。300亿立方米天然气的价格还有待商榷，但中国在谈判中已经占据上风。西方国家在经济上和政治上对俄罗斯施压，但对俄罗斯总统普京来说，11月10日签署的这份声明差不多可以让他扳回一局。
普京面临诸多经济挑战：西方制裁、资本外逃、GDP零增长以及卢布汇率下跌，油价骤降就更不不用说了。石油是俄罗斯主要出口商品。对欧美政治领导人来说，普京应缓和强势外交政策，停止支持乌克兰的亲俄分裂分子，显然这才是正确的回应。
普京似乎对这条路不感兴趣，反倒有意表明制裁不会迫使其改变政策。对制裁的这种回应很典型，通常也有效可行。在达特茅斯学院任教的Robert Pape于1997年发现，为了改变一国的外交政策而实行经济制裁，115次行动中只有五次可以算作成功。
欧美领导人充分认识到传统经济手段的效果有限。他们正尝试对一些行业及大人物实行所谓的明智制裁。结果就是，极为缓慢地消耗俄罗斯经济，但还可以忍受。西方国家希望这些举措加剧俄罗斯存在已久的经济问题，并迫使其作出改变。
但迄今制裁效果并不大。俄罗斯对外汇需求激增表明，潜在对手可能更愿意增持不受专制偏狭政府没收风险的资产，来对冲押注。
与中国签署的天然气协议，说明了制裁存在的根本问题：现代国家通常都会有经济替代方案。作为天然气买家，中国可能不如当前西方客户那么有吸引力，但和谐的商业关系将缓和欧洲对普京的经济孤立局面。(完)
(译文审校 于春红)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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