《热点透视》中国股市回报疲软之谜

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Peter Thal Larsen 编译 隋芬/李爽
路透香港1月22日 - 就在中国去年11月刚宣布新任领导层后不久,中国股市的主要股指传达了对于本国经济的悲观论断.沪综指短短几天内跌破心理关卡2,000点,回到12年前的水准.
很多人感到困惑.中国经济规模在十年之间增长超过三倍,为众多百姓带来财富,股市回报何以如此难堪?解开这个疑问,对于解释中国超乎寻常的经济发展以及了解这种发展能否持续,都将极其重要.
从某个层面讲,股市回报疲弱很好解释:股票价格反映对未来经济增长的预测,而这些预测通常不准,因此股市的表现未必能反映出经济本质.对沪综指这个由国内投资人主宰的市场尤其如此.该股指过去12年间最低到过1,000点,而最高曾到6,000点.
但若换一个股指,并选择另一个时间跨度,呈现的结果完全不同.观察摩根士丹利资本国际(MSCI)中国股指,这是一个更广泛的股指,包含了在香港和美国上市的中资企业.如果在2002年11月中国宣布胡锦涛为新任领导人当天买进该股指的投资组合,并持有至10年后习近平接替领导人的这天卖出,投资者可以赚到392%的回报--这个回报率合理反映中国在这段时间内的经济扩张幅度.
拿股市回报来衡量中国经济的表现,这个做法很不可靠.即便在经过20年的改革与自由化之后,股市对中国经济融资的贡献比重仍然很小.据中国人民银行的数据,中国2012年1-9月社会融资总量中,股市资金占比不到2%.社会融资的主要来源是银行贷款,占比达57%.仍在发育中的债市贡献了13%资金.以此来看,中国经济增长主要还是依靠债务.
另有证据揭示了经济增长的一个更大隐忧.根据中国国务院国有资产监督管理委员会近期的报告,占据中国经济主要版图的国有企业的报酬依然不振.
在去年十八大会议上提交的这份报告,为2003至2011年央企利润率上升大唱赞歌,称中央企业累计净利增长三倍半,达到9,140亿元人民币.但鉴于同样是这些公司,其资产同期增长两倍多,这样的成绩单也就不足为奇了.
换句话说,这些国企获利增长多数都源自资产负债表的扩张,其资产的累计回报仅略微上升至3.26%,还不到标普500指数成分股平均回报的一半,甚至这些极为平常的数据还有些水分,相比民间部门企业,多数国有企业在原材料、能源和信贷方面都享有定价优势.
从这个层面上说,中国的国有企业就是该国最近几年高投资带动型增长的写照,尤其是2008年金融危机导致全球对中国出口产品需求锐减之后.据多数估计,2008年至2011年间,固定资本形成总值占中国GDP的45%左右,高于其他发展中国家.简而言之,中国投资规模一直在不断增长,也拉动了经济持续成长,这些投资的回报却很低.
这项分析促使许多人预计中国经济奇迹即将结束.随着回报下降,新资本流动干涸,经济成长也将停滞.然而,这种逻辑的前提是资本配置市场化体系,这在中国金融体系中基本不存在.实际上,许多资本是在共产党的政治优先顺序指导下,由中国国有银行分配.同时,银行拥有存款为其融资,而其为存款支付的利息在过去十年多数时间最高也抵不过通胀率.也就是说,中国的银行业在欺骗数以百万计的储户,从而向国有企业提供低息贷款.
未来几年这种状况变化的可能性很小.消费者试图扩展投资渠道,买入房产,最近又投资于理财产品.理财产品是银行的表外资产,他们承诺会带来一个不错的回报.但只要该体系获得国有银行以及政府的认同,中国距离市场化信贷配置体系就还有很长一段路要走.
但在否定中国经济之前,不要忘记,不可持续的投资热潮并不一定都是一无是处.发生在1800年代的美国铁路投资热潮以及1990年代末的电讯泡沫,投资者大多输得精光,但对高额基础设施投资融资提供了帮助,也扶助了经济取得高速增长.中国或许会是类似的案例,但中国经济模式带来了很大风险:不平等加剧、腐败猖獗、资本外流都威胁民众对共产党的支持.把投资和出口带动型经济成长转为内需推动型,民间企业必须要齐步走,同时搭配以效率更高资本配置方式.否则沪综指就不会是判断中国经济进程的可靠标准.(完)
(编译 隋芬/李爽; 审校 张明均/田建华)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。