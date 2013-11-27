《热点透视》中国“减码”或进一步恶化美债困境

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Swaha Pattanaik 编译 石冠兰
路透伦敦11月27日 -投资者担心美联储一旦“缩减”购买美债后，情况将会怎样，其实他们应该开始担心的，是中国可能也会仿效这一作法。中国央行人士暗示，他们可能会停止外汇干预。而正是外汇干预促成了其美债需求。目前，两种减码都还仅停留在设想阶段。但一旦两者同时出现，美债收益率攀升的速度和幅度可能超过投资者预期。
中国多年来严格管理人民币走势，目前已坐拥3.7万亿美元外汇储备，为全球之最。然而近来中国央行行长提出要加快改革，进一步发挥市场汇率的作用，称将“基本退出”常态式的外汇市场干预。还有一位副行长提到，外储过多弊大于利。
这会对中国经济有所助益。随着对出口的依赖减少，就不再有微观管理人民币的明显需求。改革有助于中国推进人民币国际化的计划。虽然中国若削减外储，可能引发美元和美债市场出现大举抛售，但在美国政客有意彼此以债务违约相威胁之际，中国不再增持是有道理的。
中国政府没有公布外储细节，但如果根据其他国家的外储明细推断，中国外储中至少有60%是美元和美债。2013年中国外储每月平均增长约390亿美元，这意味着每月至少购买200亿美元的美元和美债。这相当于美联储资产购买量的五分之一，其资产购买的目标不仅限于美债。尽管美联储对收益率有更大的影响力，但若没有中国的购买，收益率很容易走高。
中国希望实施渐进式改革，其累积的外储不太可能突然或在短时间内削减。然而，中国的规划蓝图不太可能利好债券投资者。可靠的美债买家寥寥无几的那一天，已经不远了。(完)
(译文审校 屈桂娟)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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