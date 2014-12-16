《热点透视》煤价和卢比汇价下跌 为印尼GDP唱起悲伤二重奏

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透新加坡12月16日 - 煤炭价格和卢比汇价双杀，会使得印尼备受期待的经济复苏延迟。
12月15日印尼汇价跌至16年低位。外资卖出印尼债券，因为借入低成本的坡元或台币，用来买入印尼或印度卢比的魅力已经开始黯淡。持有汇价下跌的货币有风险，这样的利差交易已经不值当了。
这就是印尼的症结了。卢比汇价下跌可能引爆通胀率压力，使得国内利率维持在高位，并挤压那些有海外贷款的企业。全球银行业对印尼的外币债权在过去五年翻番达到1,440亿美元。若印尼的机械进口依然低迷，则会对该国国内生产总值(GDP)带来冲击，该国机械进口已经比2012年中低了21%。
而两个月前预期远不像这么悲观。彼时委内瑞拉和俄罗斯等新兴市场已经是动荡不安了，但是印尼此前选出了心系改革的领导人，看似是在修复阶段。印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)10月上任后不久，便下调了汽油和柴油消费补贴。经济增长看似将重回2004-2013年的均值6%，而这次没有得到中国对印尼矿产大量需求的助力。
不过情况没有按照剧本走。油价暴跌拖累其他能源价格下跌。印尼是全球最大的发电用煤供应国。该国12月指标煤价今年下跌21%，随着中国经济放缓加深，即便是加大产量，印尼矿企也可能面临营收不足的境况。
倒也不是全无好消息。全球通缩的威胁使得美国联邦储备委员会(美联储/FED)在利率上调方面不那么紧迫，这可以帮助稳住那些流入卢比等高收益货币的资金流，给予佐科时间将从能源补贴节省出的预算资金配置到投资领域。而将于1月启动的新的土地收购法，可能会激发交通基础设施的扩张潮。
即便如此，不利于稳定的贬值威胁也来的不是时候。2015年印尼前景光明已然不是那么确定了，煤炭或许再抹黑一笔。(完)
(编译 田建华; 审校 王丽鑫)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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