《热点透视》来宝与中粮的合资企业将面临市场考验

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Una Galani 编译 石冠兰

路透香港4月2日 - 新加坡来宝集团(NobleGroup)(NOBG.SI)与中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)建立合资企业，仍将面临市场力量的考验。来宝集团将农产品业务51%的股份以15亿美元左右出售给中粮。基于中国控制食品供应的决心，这家合资企业的交易量应该不成问题。但这能否转化为稳健的利润率，就不是那么有把握了。

中粮的确切投资规模取决于这个合资企业未来九个月内的表现。交易估值将是这个农产品业务2014财年帐面净资产1.15倍。这个部门去年为来宝贡献16%营收，整体价格暗示该业务估值为29.4亿美元。

这个交易结构使来宝得以降低业务表现不佳的曝险，并可以在业务复苏时共享收益。过去一个月，由于有望达成这笔交易，来宝股价已攀升25%，市值提升至约65亿美元。出售股权的资金入帐可以再投资于来宝旗下表现较佳的能源和自然资源业务。Eikon数据显示，由于来宝资产负债表不必再背负农产品业务的25亿美元净债务，来宝的总债务将基本减半。

成立这个合资企业是中粮朝向成为全球农业商品交易平台的又一步棋。中国希望降低对所谓“ABCD”四大业者的依赖，即ArcherDaniels Midland (ADM.N)、Bunge (BG.N)、嘉吉(Cargill)和路易达孚(LouisDreyfus)。上个月，中粮以13亿美元买下荷兰Nidera的51%股权。但由于大型独立的可收购对象所剩无几，中粮想要扩张到匹敌对手的规模和定价力可能是一大挑战。

对于来宝股东而言，挥之不去的忧虑在于，中粮是否会将合资企业视作商业实体进行运作。私募股权投资公司--厚朴投资管理公司作为少数股东参与此次并购行动，具有一些安定军心作用。中国投资有限责任公司自2009年以来持有来宝14%的股份也起到同样的作用。如果中国真的决定压榨来宝，完全用不着这么费劲。(完)

(译文审校 蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。