《热点透视》虚幻不实的安心感驯服了债券纠察队

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neil Unmack 编译 蔡美珍
路透伦敦4月24日 - 那些债券纠察队怎么了？面对国家债务升高、经济成长目标落空及政治不确定性，欧元区投资人目前都不以为意。当初他们先是威胁迫使许多国家政府纷纷走上节支之路，但现在他们似乎觉得一切都有央行顶住。这种轻松态度有很大程度需要信任感支撑。
光是意大利可能组成新政府的传闻，就让意大利10年期公债收益率本周跌破4%，为2010年以来首见，这凸显出债市希望接受乐观看法的热切程度。西班牙及葡萄牙公债收益率也都接近数年低点。塞浦路斯纾困案的乱象，似乎已经抛诸脑后。欧盟执委会乐意让一些国家拥有更多时间达成减赤目标，也几乎没引起什么异议。
如果这股乐观气氛是因为政府财政改善，岂不美妙。可惜，主要动力是来自央行的慷慨大放送。欧洲央行总裁德拉吉说要保住欧元的承诺，仍然让人放心。在此同时，日本央行的印钞行动，或许会促使亚洲投资人涌向欧洲债券。欧洲各地最近一连串低迷经济数据，升高了欧洲央行将降息及进一步行动的期望，推升了所有欧元区债券，而不只是二线国家债券。
此外，低成本资金推升债券的情况，也不光只有二线国家。可以说，他们只是加入了其他被央行政策扭曲的债市之列，例如英国。但这些市场有快要冲昏头的危险。欧元区债券价格或许正在趋于一致，但西班牙及意大利的实体经济仍然远远落后欧洲北部国家。另一方面，欧元区整合的希望也陷于停顿：由于德国要求修改条约，组成银行联盟计划面临延宕的危险。
在过去两年期间，债券收益率上扬，让一些国家政府面临债务负担加剧的威胁，如今债市变得更加容易安抚，是大家所乐见的。但如果没有市场的压力，政界人士或许会拖延改革脚步。放松欧元区减赤目标，或许能够避开节支措施带来的冲击，但唯有政界人士彻底推动痛苦的改革，经济成长才会到来。
国际买主的冒险意愿再度抬头，甚至有可能产生反效果。政府愈能够将债务负担从本国投资人转移到国际投资人手上，就愈有可能某一天会考虑迫使债券持有人减记。(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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