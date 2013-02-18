《热点透视》大宗商品熊市就要转向

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Kevin Allison

路透伦敦2月14日 - 作为投资产品,大宗商品在2012年的表现不及股票.不过这种熊市也有可能扭转.大宗商品价格波动程度已经出现最醒目的下滑,这对任何人而言都不是件坏事.

大宗商品确实表现不佳,但从两个重要方面来看应该还算不错.首先,石油与天然气价格一直远比其它大宗商品强劲.自2012年1月以来,与明晟MSCI全球股市指数相比,衡量大宗商品整体表现的汤森路透/Jeffries CRB指数表现逊色18%,而石油占更大权重的S&P GSCI指数与股指差距则小一些,为13%.

其次,以历史标准衡量,这两种对全球经济最重要的大宗商品价格还是比较高的.布兰特原油期货每桶接近119美元,很宽裕的超过去年创纪录高位的112美元均价.铁矿石价格自9月低点大幅反弹,不过每吨155美元的价格仍较2011年触及的历史高位低约20%.由于交易受限,铁矿石价格并不包含在上述两个指数中.

整体而言,投资者基本上都还对大宗商品抱有信心.汤森路透数据显示,包括共同基金与上市交易产品(ETP)在内,2012年大宗商品的基金投资总额增长9%至2,470亿美元.但也有一些大宗商品投资者感到担忧.几个知名的大宗商品对冲基金已经停止申购,部分大宗商品指数基金也出现小规模赎回,不过巴克莱称,这些退出大宗商品的投资者大多是最近刚开始涉猎该资产类别的人士.

同时,大宗商品价格波动率自2012年高位下跌了80%,目前接近1990年代末以来不太多见的低点.大宗商品与股市之间不同寻常的正相关关系也出现减弱迹象.

这表明,在与其它风险资产亦步亦趋了一段时间后,大宗商品开始走上自己的崭新方向.在大宗商品变成有效的风险分散和通胀保值工具时,如果有在大宗商品"超级上涨周期"顶点跟风进入的业余投资者撤出,虽说是讽刺,但也很典型.(完)

(编译 程琳; 审校 杜明霞)

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