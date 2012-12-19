《热点透视》谷物将成为2013年大宗商品市场的看点

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Kevin Allison; 编译 郑茵

路透伦敦12月18日 - 中国需求变化不定,让铜和铁矿石等工业金属的前景难以捉摸.但谷物则不同.全球农产品库存处于低位,影响2012年秋季收成的干旱一直持续,威胁到小麦新作.再加上降雨稀少让依赖河流的美国贸易运输线路受阻,谷物价格很可能居高不下.

去年夏天当旱情明显变得严重时,玉米和大豆的价格都创出纪录高位,现在价格虽有回落,却是带有迷惑性质.多种因素均表明,明年价格还将走高.

旱情一直在持续,根据美国干旱监测报告,12月初时美国有大约63%的大陆地区至少出现了"轻度干旱状况".

运输的混乱或许也加大了成本压力.在重要的谷物运输通道密西西比河,水位接近纪录低位,让货船公司大感头痛.供应风险还扩散到美国以外地区.近来另一个谷物出口大国--阿根廷的种植也因天气不稳定而受到拖延.

库存情况也难以令人宽慰.美国农业部近期发布预估,称美国2012-13年度玉米库存料为6.47亿蒲式耳,为17年以来最低,只相当于总需求的5.8%.大豆库存也将创下九年低点.只有小麦例外,农业部近期提高了小麦的库存预估.但联合国粮食及农业组织(粮农组织,FAO)预计明年各种重要粮食库存将会更加紧张.

这应该提振谷物价格,即便是在没有考虑超低利率以及央行印钞这些因素的情况下.更何况这些因素还将提高对农产品等通胀对冲交易品种的需求.此外美国乙醇生产对与玉米的需求又是一个强有力的因素.

所有这些都贴合这样一个更为广泛的主题:自金融危机以来,异常之低的库存水平让农产品市场如履薄冰.或许,只有当近乎完美的天气带给我们大丰收,满足全球对谷物日益饥渴的需求,2013年的谷物价格才会明显下降.(完)