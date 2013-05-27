《热点透视》全球通胀下滑可能唤醒通缩恶魔

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Agnes T. Crane 编译 杜明霞
路透纽约5月24日 - 情况本不应如此。全球央行开始实行量化宽松政策时，货币理论显示新资金可能造成危险的通胀。但通胀率反而在下滑。美国当前通胀率为1.1%，远低于美国联邦储备委员会(美联储)2%的通胀目标。决策者们现在开始担心终极恶魔--通缩的出现。
如果这个可怕的敌人现身，那么将很难打赢这场战争。正如日本当局发现的那样，常规武器不能阻止物价下滑，而且非常规武器也不一定有效。
美联储主席伯南克和其他联储官员认为，通缩恶魔仍会被关在笼子里。他们将通胀放缓归咎于暂时性因素，最主要是因为能源价格下降，而且他们认为未来通胀预期离2%不远。
他们的看法可能乐观了。美国和欧元区的通胀率走下坡路已经超过一年时间。同时日本自2012年来一直无法摆脱物价下滑。而理论上讲，国内生产总值(GDP)加快成长会令物价逆转下行走势，但经济走势捉摸不定，这一理论也就靠不住。
此外，美联储可能过于信任通胀预期。人们的看法可能快速改变--2010年就曾如此--而且如果大宗商品价格进一步下挫，消费者可能开始预期整体物价下滑--于是接受持平或下降的薪资。
对央行官员来说，这种情况与大萧条和日本经济困境有相似之处。虽然消费者物价下滑对储蓄者有利，但却会使企业借贷方处境艰难，而且薪资下滑会增加抵押贷款、信用卡和助学贷款的违约率。换而言之，通缩会滋生债务危机。
只要薪资保持上升，尽管升速缓慢，央行官员也会觉得很轻松。美国和欧洲大部分地区一直是这种情况。但如果情势开始改变，那么决策者可能将刺激举措加倍。
但这就是问题的关键。只要通胀维持放缓态势，央行将就不希望收回刺激举措。更可能的情景是他们不得不开辟一个新的战场。(完)
(译文审校 于春红)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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