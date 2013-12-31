《热点透视》美元2014年料将强势反攻，有人欢喜有人愁

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
路透伦敦12月30日 - 随着美国联邦储备理事会(美联储/FED)停止大印钞票，2014年美元应该会从被遗忘的角落走上前台。新兴市场货币看来很容易被迫受到拖累，日圆应会继续开心地下滑，欧元将贬值，而英镑最终将在货币战的前沿与美元抗衡。
人们很快会忘掉美元曾经跌得有多惨。美元指数2008年触及纪录低位，2011年春季再次逼近这些低位，之后并无多大起色。美联储大印钞票压低了美元汇率。而随着印钞步伐放缓甚至停滞，美元将开始升值。这可能会掀起腥风血雨，但将受到大多数国家，虽然不是所有国家的欢迎。
日圆汇率正被压低。日本开动印钞机或许会令日圆兑美元在2014年某时触及120日圆。但这并非板上钉钉。如果全球市场对美联储削减购债反应不佳，日本投资者或许会因避险而急于回补仓位。届时日圆可能会在许多投资者做空而下跌后迎来急涨。
欧洲方面有很多人希望欧元贬值，因为这将提高竞争力，并可能推高目前低得让人不舒服的通胀率。但问题是，德国出口无需改善竞争力。德国年贸易顺差接近2,500亿美元，就连中国都相形见绌。但如果利差转向利好美元的一边，欧元兑美元真有可能跌至1.25美元附近。
英镑也将受到这些因素的影响。这个2013年下半年的明星，应会在2014年继续上涨，受助于英国经济持续复苏，以及市场预计英国央行会在2015年加息。因此，英镑应会迈向1.30欧元。此外，英镑兑美元可能会守稳，甚至小幅上扬，但可以肯定的是，当市场气氛趋于紧张时，英镑将短暂下跌。
新兴经济体受到的冲击将会最深。大多数国家希望本币进一步贬值。但美元最终重新崛起，可能会带来更多痛楚。(完) (编译 许娜；审校 王洋)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
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