《热点透视》即使全球爆发货币战,欧洲央行也不太可能加入

韩国企业：乐天集团打算在第三季将旗下马来西亚石化事业挂牌上市
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Pierre Briancon;编译 许娜
路透伦敦1月22日 - 德国央行总裁魏德曼对央行独立性感到担忧,害怕他们会被迫成为货币战中的斗士.魏德曼认为,部分央行屈服于政府压力,祭出那些压低本币币值的宽松货币政策.他口头上说的是日本,心里想的却是欧洲.那些认为欧元贬值有助于刺激本地经济的欧元区领导人,便站到了魏德曼的对立面.这次魏德曼与欧洲央行总裁德拉吉难得有了共识.若全球爆发货币战,欧洲央行不太可能加入.
魏德曼没有什么好担忧的.首先,目前还不存在明显且迫切的威胁.自去年7月以来,欧元兑美元和日圆双双快速走升,但仍较2008年7月高位分别低16%和20%.此外,虽然欧洲央行在利率问题上暂时较为强硬,但欧元区经济前景疲弱,或许会很快迫使其软化立场.欧洲央行不太可能采行美国或日本的量化宽松举措,但所采取的行动将有助于防止欧元过度升值.
其次,欧洲央行的其他官员大多也与魏德曼一样,认为汇率并非央行的政策工具.根据他们的认知传统,浮动汇率是结果,而非手段.成员国或许会发现,将本国经济缺陷归咎于欧元强势,是个现成的理由.但欧元区最具影响力的国家--德国以出口为主导的经济在欧元走坚时的表现,似乎与欧元下跌时一样好.而德国极度重视通胀问题,甚至无法考虑让货币在获得控制的情况下贬值.
此外,魏德曼很担心央行独立性不保,但考虑到成员国的数量及其各自的议程,欧洲央行的独立性已是既成事实.因此,如果魏德曼觉得欧洲会加入货币战,那么他就是在与假想敌对战.(完) (译文审校 张明钧)
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