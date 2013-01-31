《热点透视》货币战争得不偿失

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas; 编译 石冠兰/戴素萍
路透伦敦1月29日 - 货币和财政刺激政策是冲击对手国的武器吗?这要看你问的是谁.各方辞令不外乎这样几种:我只是在扶助经济;你这是搞竞争性贬值;他在挑起货币战争.这样的感知差异令人沮丧,尤其是因为货币贬值通常并不能提振经济增长.
如这些托辞所述,目前没有哪个发达经济体的政府或央行奉行贬值政策.瑞士的情况算是最为接近了,其央行在使用汇率作为政策工具.然而瑞士央行的目标不是贬值,而是避免过快升值.对于日本、美国和英国而言,货币走软是扩张性货币政策的副作用,而这些货币政策的原本意图是刺激国内经济活动.
不过,这样的副作用往往是受欢迎的,而且可能愈演愈烈.自8月以来,美元和日圆兑欧元分别下滑9%和19%.只要经济仍疲弱,当局有必要增加印钞,那么进一步下行的走势仍将持续.
被这样的副作用激怒是完全有情可原的.参与全球经济的国家在制定国内政策时只考虑单边行动,是不恰当的.就算贬值不是有意为之--这就好比有毒烟雾吹过国境,排放国总要承担一些责任.而且,就算当局甘冒廉价货币和高额赤字可能造成通胀效应的风险,但外国债权人却会将其视作得不偿失的实验.
从经济方面来看,竞争性贬值的理由不那么充分.货币价值对经济的影响是微妙而复杂的.
有很好的经验证据表明相对弱势币值对不发达国是有好处的.知名发展经济学家Dani Rodrik和Surjit Bhalla曾指出,如果汇率足以低至使得物品对外国人更便宜的地步,那么就会扶助出口并吸引外国投资.
也有确凿证据表明,汇率急剧升值会扭曲经济,而反过来则能加速经济成长.2008年日圆在三个月内兑欧元升值了40%,对日本的出口造成严重打击.即使近来贬值,日圆兑欧元汇价仍较2003年以来的均值高出8%.
但通常情况下,在实施自由浮动汇率制的富裕国家,其币值变动不会产生多大影响.英镑在2007-2008年兑欧元和美元剧贬20-25%,英国经济对此的反应就并不罕见.那之后的英国进出口均有成长,但贸易逆差并未缩窄.确实,如果英镑更强的话,贸易逆差可能会更大.但这样的改变似乎也不足以逆转英国贸易地位自1998年来每况愈下的局面.
更广泛的研究也证实贬值不是万灵丹.四位土耳其经济学家2008年发表于国际财经研究期刊的研究显示,有六个国家的汇率贬值对经济产生了长期的温和负面影响,而有三个国家则是稍有正面影响.而Michael Hoffman采取稍微不同的方法论后,在2005年得出结论,就算美元汇价和美国经常帐趋势之间有关联性,程度也是非常的低.Hoffman目前任职于美国政府的经济研究中心.
这应该并不出人意料.有强势经济的国家通常拥有强势货币.而希望取得汇率优势的国家,通常其经济上存在结构性的弱点,而这些又限制了货币贬值带来的好处.比方,国内薪资常会因此调升,以弥补进口物价的上涨,从而削弱了出口价格的优势.
另外,发达经济体之间的贸易,很少简简单单就是"在当地生产,再运出去".高精密技术产品的价格中,有一半的比重是在目的国的销售和服务成本.另一块很重要的部分是进口的零组件.即便汇率能带来价格优势,也无法取代进口的需求.
当局若希望藉由汇价贬值来迅速拉抬出口,也应该要小心可能的结果.短期的好消息,常会被当成不进行长期有用改革的藉口.而且,当汇价是因为对一国最终偿付能力的信心减弱而下滑,其结果是要付出高昂的代价.(完)
(译文审校 隋芬/田建华)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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