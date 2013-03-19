《热点透视》塞浦路斯乱局对欧元区银行业联盟提出高要求

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neil Unmack 编译 隋芬
路透伦敦3月18日 - 塞浦路斯的失败现状给欧元区新的银行业联盟设立了一道高门槛。这个新的超级监管机构或许没有能力阻止塞浦路斯乱局的爆发，也避免不了有担保储户的损失。此事给出的一个明确教训就是，要有一个程序来关闭没法存活下去的银行。
塞浦路斯决定迫使无担保储户蒙受损失，这个决定是否真的只是一次性，取决于银行业联盟这个欧元区未来的单一监管机制能得到多大信任。它需要能够阻止银行积累不可靠的主权债务，比如塞浦路斯就握有大量希腊政府公债，另外该联盟还要有能力制止银行太过依赖海外资金。
设立单一监管机构应该算往前的一步。设想的是它不会过多受到国家政治的影响，因此能够做出一些强硬的决定。不过，这个机制也有弱点。它将只能直接监管最大型银行。它也可以把其他银行纳入监管，但操作起来可能困难。况且，大多数工作会被指派给本国的监管机构，而他们在发现问题与推行规定上记录不佳。最后，这个监管机构还有法律上的局限。比如说它无法在零政治阻力的情况下去改变一国的税收体系，也不能要求拆分一国的离岸金融服务行业。
塞浦路斯危机还表明，缺乏一个共有的存款保险机制。塞浦路斯银行业规模如此之大，以至于该国的存款保险机制不足以保护有担保的储户。塞浦路斯的问题原本还可以这样解决，即欧元区成立一只拥有共同的公共部门支持的单一存款担保基金，只是现在不在议程上。
最后，塞浦路斯乱局凸显有必要设立一个明确的解体机制，使得关闭银行比较容易，而且损失可以分配给债务持有人与无担保储户。这将给有担保储户一些信心，相信当银行破产时他们的钱确实可以是安全的。欧元区正在研究这样一个解散框架，但可能要等到2018年，这个框架才能够要求优先债权人和无担保储户承担损失。塞浦路斯的情况告诉我们，这个时间要提前。(完)
(译文审校 田建华)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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