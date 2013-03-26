《热点透视》塞浦路斯救助协议是一个烂摊子的最好结果

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
3月26日 - (本文作者是路透热点透视撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Hugo Dixon
路透伦敦3月25日 - 未来几年，塞浦路斯经济将严重受创。但鉴于该国银行业的膨胀规模，这在一定程度上是不可避免的，不过此前对这场危机的糟糕处理，尤其是过去一周的做法，将使情况变得更糟。
即便如此，塞浦路斯在周一凌晨与欧元区达成的救助协议，是把一件极其糟糕的事情办得最好的结果，这对塞浦路斯及其救助方而言都是如此。
该协议确立了三个重要原则。首先，有保障的存款不会遭受损失。上周被否决的协议中，曾愚蠢地打算对存保存款征收6.75%的税。其次，塞浦路斯两大受困银行--塞浦路斯大众银行(CPB)CPBC.CY和塞浦路斯银行(BOC)BOC.CY的救助成本将完全由无保障存款存户、而非纳税人承担。第三，塞浦路斯规模过大的银行业将会瘦身，目前该行业严重依赖来路有些可疑的俄罗斯资金。
但有两大挥之不去的疑虑。是否会实施资本管制？基于塞浦路斯经济将受重击，塞浦路斯承担得起债务吗？
救助协议的关键，是把银行重组的代价完全施加于无保障存款存户身上。塞浦路斯大众银行(CPB)将被“拆解”--不客气地说就是有控制的破产。其优质资产和有保障存款将被并入塞浦路斯银行。但其42亿欧元的无保存款将留在余下的“不良”银行部分，并转换为股权，大部分资金可能会损失掉。
对塞浦路斯银行(BOC)的待遇只稍微好一点。BOC将继续经营，并将通过资本重整达到9%的资本比率。所需的资金将来源于部分无保存款转换为股权。
在这些数字处理工程完成之前，总额或达100亿欧元的这部分存款将被冻结。尚不清楚最终损失有多大，但塞浦路斯政府称，大概在30%左右。
与此同时，上述两家银行的股东和债券持有人几乎血本无归，相关金额大概只有14亿欧元。
对这两家银行的无保存款人而言，该协议会令他们极其痛苦。但这部分人本就应该承担最多冲击。特别其中有很多是把大笔资金放在塞浦路斯的俄罗斯人，这也是不幸中的大幸。话虽如此，不可否认的是，当地企业和其他方面也将面临冲击，部分或遭遇破产和极为艰难的处境。
这个让债权人承担成本的决定，反过来就意味着救援这两大银行不必再动纳税人分文。因此塞浦路斯可能并不会重蹈爱尔兰覆辙--救助大型银行的决定最终让爱尔兰政府也财力不支。
但塞浦路斯还要面临其他大问题。其离岸金融中心的地位遭到破坏，而这是其收入和就业的巨大来源；信心遭到沉重打击，企业将难以获得信贷。
所有先前做出的经济预估都失去了意义。现在经纪商Exotix预计，今年塞浦路斯GDP下降10%，明年萎缩8%，累计萎缩23%后触底。根据奥肯定律，GDP每下降一个百分点，失业率会上升0.5个百分点，照此类推，23%的萎缩程度将使失业率上升11.5个百分点，达到26%左右。
塞浦路斯从救助方获得100亿欧元的资助来度过困难期，这一规模相当于该国GDP的60%左右。部分资金将用于填补财政赤字，而即将面临的经济下滑会使财政状况更加糟糕。剩余资金将用于延展到期债务以及救助一些规模较小的银行。
国际货币基金组织(IMF)认为，尽管经济前景恶化，但到2020年，塞浦路斯的债务规模仍将与GDP相当。IMF称，原始计划还有一些调整余地。但IMF如何计算的还不得而知。如果他们不能自圆其说，投资者就会担心今天的救助只是一个前奏，六到12个月后还会再次救助。这种疑虑将进一步打击经济信心。
更迫在眉睫的担忧是塞浦路斯可能在银行恢复营业后实施资本管制。目前为止除了协议中将CPB无保险存款换成股票，冻结BOC无保险存款的计划外，似乎尚无其它决定。
为防止所有剩余存款遭挤兑，政府可能采取更广泛的行动，但这会是错误的做法。不仅仅是因为这将进一步打击塞浦路斯经济，还因为这会向西班牙、意大利和希腊等体质脆弱欧元区国家的储户传递一个糟糕的信号。
欧洲央行已经表示，其将“根据适用规则”向塞浦路斯银行提供流动性。这应明确意味着，其准备在发生挤兑时提供资金支持，而且不想在冻结塞浦路斯银行无保障存款之外再实行资本管制。仅仅这一举动就将舒缓大家的紧张情绪。
不对有保存款征税的决定，堵住了塞浦路斯危机可能蔓延的一条通道。欧元区现在必须排除另一条潜在通道出现的风险，即资本管制。(完)
(编译 丁琦/李爽; 审校 蔡美珍/程琳)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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