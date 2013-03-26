《热点透视》塞浦路斯危机给银行债券持有者的教训

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neil Unmack
路透伦敦3月25日 - 债券持有者自己似乎还未留意到，但他们的世界已经因塞浦路斯而发生了改变。这既让人兴奋，也令人忧心。
塞浦路斯危机中最正面一点在于，包括优先债持有者在内的银行债权人最终要为银行倒闭买单。如果欧元区能及早这么做就更好了，譬如在2008年，当时爱尔兰不惜增加国家债务来限制银行出资人的损失。但来得晚也总比不来强。有眼光的银行债券投资者应该要求银行家更加自律。这次向前迈出了一步，尽管实力较弱的银行将面临困难。
虽然这场银行的“自救”行动赢得掌声，但塞浦路斯危机之后的新局面仍有一些令人忧虑之处。如果塞浦路斯脱离欧元区，会让后者的统一性受损，欧元区内部有关资本管制的讨论也是如此。
加入欧元区就不能退出，资本管制放开之后就不能收紧，如果这些准则受到质疑，或许会让未来投资者更快地陷入惊慌。而且，在成功地让塞浦路斯就范之后，那些北欧国家的政治家们受到鼓舞，可能会强制推行那些足以激起民变的严厉举措。将专家意见强加给民众，又不经过充分的民主批准程序，这样做非常危险。这种情况不只存在于塞浦路斯--该国银行业重组将重创经济，而且欧元区在推动建立单一银行监管机构时，也存在同样问题。
对投资者而言，塞浦路斯危机最令人担心的地方在于，在游戏进行到一半时当局却想要改变游戏规则。很难说是什么促成了第一次纾困提案，该提案违反债权人的法律责任顺序，让有保储户承担损失却对优先债权人手下留情。投资者应该感到担心，现在要求2020年时塞浦路斯政府债务与GDP之比要达到100%，而不是希腊那样的120%。那么意大利呢？该国目前债务与GDP之比仅略低于130%，如果需要援助会怎么样？
由于其银行业规模以及与俄罗斯的关系，塞浦路斯显得较为特殊。但在寻求援助时，完全和任何一个欧元区成员国一样：都需要与债权人达成共识。下一次情况将会不同，但未必会更好。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。