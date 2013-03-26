《热点透视》塞浦路斯危机给银行债券持有者的教训

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack

路透伦敦3月25日 - 债券持有者自己似乎还未留意到，但他们的世界已经因塞浦路斯而发生了改变。这既让人兴奋，也令人忧心。

塞浦路斯危机中最正面一点在于，包括优先债持有者在内的银行债权人最终要为银行倒闭买单。如果欧元区能及早这么做就更好了，譬如在2008年，当时爱尔兰不惜增加国家债务来限制银行出资人的损失。但来得晚也总比不来强。有眼光的银行债券投资者应该要求银行家更加自律。这次向前迈出了一步，尽管实力较弱的银行将面临困难。

虽然这场银行的“自救”行动赢得掌声，但塞浦路斯危机之后的新局面仍有一些令人忧虑之处。如果塞浦路斯脱离欧元区，会让后者的统一性受损，欧元区内部有关资本管制的讨论也是如此。

加入欧元区就不能退出，资本管制放开之后就不能收紧，如果这些准则受到质疑，或许会让未来投资者更快地陷入惊慌。而且，在成功地让塞浦路斯就范之后，那些北欧国家的政治家们受到鼓舞，可能会强制推行那些足以激起民变的严厉举措。将专家意见强加给民众，又不经过充分的民主批准程序，这样做非常危险。这种情况不只存在于塞浦路斯--该国银行业重组将重创经济，而且欧元区在推动建立单一银行监管机构时，也存在同样问题。

对投资者而言，塞浦路斯危机最令人担心的地方在于，在游戏进行到一半时当局却想要改变游戏规则。很难说是什么促成了第一次纾困提案，该提案违反债权人的法律责任顺序，让有保储户承担损失却对优先债权人手下留情。投资者应该感到担心，现在要求2020年时塞浦路斯政府债务与GDP之比要达到100%，而不是希腊那样的120%。那么意大利呢？该国目前债务与GDP之比仅略低于130%，如果需要援助会怎么样？

由于其银行业规模以及与俄罗斯的关系，塞浦路斯显得较为特殊。但在寻求援助时，完全和任何一个欧元区成员国一样：都需要与债权人达成共识。下一次情况将会不同，但未必会更好。(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)

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