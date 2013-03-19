《热点透视》欧洲针对银行挤兑打造的防御工事有局限性

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay 编译 杜明霞

路透伦敦3月18日 - 欧洲针对银行挤兑打造的防御工事具有局限性，可能将受到考验。迫使享受存款保险保障的储户为塞浦路斯纾困提供部分资金，这样的决定不禁令人担心，意大利和西班牙的储户将通过提取资金来试图回避这种假想损失。如果很多人都这样做，那么欧洲央行将难以招架。

对那些融资困难的银行，欧洲央行能用以下两种方式提供帮助：一种是主要再融资操作(Main Refinancing Operations/MRO)，这种情况下欧洲央行要承担援助资金无法偿还的风险。另一种是紧急流动性援助(Emergency Liquidity Assistance/ELA)，这种方式的风险则由受助银行所在国家的央行承担。不管用哪种方式，欧洲央行或成员国央行都会持有受助银行一定比例的抵押品作为担保。

意大利和西班牙都已经大规模使用MRO。部分是由于去年欧洲央行史无前例的提供三年期贷款。即便自12月来将所持欧洲央行融资削减了25%，目前意大利的银行仍持有2,810亿欧元这种贷款，西班牙的银行持有2,780亿欧元。好消息是，根据意大利央行披露的最新数据，意大利的银行拥有足够的抵押品，如有必要还能再获得2,480亿欧元欧洲央行融资。

坏消息是，这仅占意大利银行业资产的6%。意大利和西班牙的银行业资产总计价值7.7万亿(兆)欧元。与其说继续增加对这两国庞大银行业的曝险，主要由各成员国央行总裁组成的欧洲央行管委会可能坚持，在超过某种程度后，将通过ELA向这两国提供援助。就像对希腊、爱尔兰和塞浦路斯一样。目前意大利和西班牙使用ELA的程度最低。

即便如此，欧洲央行管委会也对大量提供ELA感到紧张兮兮。尽管不会直接承担风险，但如果欧元区解体，德国纳税人仍将必须承担ELA带来的损失中最大的一部分。而意大利未来六个月的无政府状态只会让事情变得更加糟糕。

当然，可怕的银行挤兑也许不会真的上演。即使在希腊，自危机开始以来也只有30%的存款被取出。欧洲央行购债和筹建银行业联盟的承诺可能平息储户的忧虑。不过塞浦路斯震撼落幕过后，盲目信任看来愈发不明智。(完)