《热点透视》欧洲针对银行挤兑打造的防御工事有局限性

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 George Hay 编译 杜明霞
路透伦敦3月18日 - 欧洲针对银行挤兑打造的防御工事具有局限性，可能将受到考验。迫使享受存款保险保障的储户为塞浦路斯纾困提供部分资金，这样的决定不禁令人担心，意大利和西班牙的储户将通过提取资金来试图回避这种假想损失。如果很多人都这样做，那么欧洲央行将难以招架。
对那些融资困难的银行，欧洲央行能用以下两种方式提供帮助：一种是主要再融资操作(Main Refinancing Operations/MRO)，这种情况下欧洲央行要承担援助资金无法偿还的风险。另一种是紧急流动性援助(Emergency Liquidity Assistance/ELA)，这种方式的风险则由受助银行所在国家的央行承担。不管用哪种方式，欧洲央行或成员国央行都会持有受助银行一定比例的抵押品作为担保。
意大利和西班牙都已经大规模使用MRO。部分是由于去年欧洲央行史无前例的提供三年期贷款。即便自12月来将所持欧洲央行融资削减了25%，目前意大利的银行仍持有2,810亿欧元这种贷款，西班牙的银行持有2,780亿欧元。好消息是，根据意大利央行披露的最新数据，意大利的银行拥有足够的抵押品，如有必要还能再获得2,480亿欧元欧洲央行融资。
坏消息是，这仅占意大利银行业资产的6%。意大利和西班牙的银行业资产总计价值7.7万亿(兆)欧元。与其说继续增加对这两国庞大银行业的曝险，主要由各成员国央行总裁组成的欧洲央行管委会可能坚持，在超过某种程度后，将通过ELA向这两国提供援助。就像对希腊、爱尔兰和塞浦路斯一样。目前意大利和西班牙使用ELA的程度最低。
即便如此，欧洲央行管委会也对大量提供ELA感到紧张兮兮。尽管不会直接承担风险，但如果欧元区解体，德国纳税人仍将必须承担ELA带来的损失中最大的一部分。而意大利未来六个月的无政府状态只会让事情变得更加糟糕。
当然，可怕的银行挤兑也许不会真的上演。即使在希腊，自危机开始以来也只有30%的存款被取出。欧洲央行购债和筹建银行业联盟的承诺可能平息储户的忧虑。不过塞浦路斯震撼落幕过后，盲目信任看来愈发不明智。(完)
(译文审校 艾茂林)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币