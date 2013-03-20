《热点透视》塞浦路斯事件暴露危机应对无序 唤醒金融海啸惨痛记忆

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Rob Cox 编译 隋芬

路透纽约3月19日 - 塞浦路斯发生的事，不是就应该留在塞浦路斯解决吗？这个地中海岛国最为人所知的是它度假胜地的美名，以及俄罗斯人的离岸金融中心。塞浦路斯拟向银行存款课税筹得58亿欧元的提案，搅得全球金融体系不得安宁，似乎有点荒唐。但是，担心是有道理的：漫长欧元区危机的最新一章，熟悉得令人心惊，彷佛当年导致2008年惨痛经历的那种无常特性又卷土重来了。

欧洲官员在上周六凌晨四点左右的记者会宣布了内容不完整的塞浦路斯援助方案，这个场景很熟悉。当年美国次优抵押贷款开始明显爆发危机时，美国决策者没有能力主动出击。相反的，他们后知后觉地缓慢行动，忙着四处救火，每当新岔子出现时，他们都显然毫无准备。一次次东拼西凑、明显不搭的回应措施，让投资者大感恐惧。

“太大而不能倒”这个词组在2008年3月很火，美国当局那时针对摇摇欲坠的贝尔斯登安排了援助计划。但等到9月，他们却放手让比贝尔斯登大得多的雷曼兄弟轰然倒下。但几天后保险商美国国际集团(AIG)却得到援救，然后就一直这样反反覆覆。政府这种反覆无常的慷慨作风在2009年初援助通用汽车时达到顶峰，这次行动推翻了许多先前处理民间企业时坚守的原则，也打破了几十年来处理有担保债权人权利的惯常做法。

塞浦路斯这次对存款征税，基本上也是事后才想出的补救措施。存款征税等于银行储户的保障被废除。当然，有人可能说，储户早该料到这个结果，或者说倒霉的只是来路不明的俄罗斯资金。以这个角度来看，塞浦路斯可能变成一个试验场，而为了实验激进的新策略，在试验场打破惯例是必要的。

但是，当局肆意践踏规则，然后又反悔改口, 一付根本没好好想过后果的样子，这整个闹剧实在太像当年金融危机的情况。在一个规则不断被重写或刻意扭曲的监管环境下，风险无从测量。相比塞浦路斯的个案，这才是投资者应该担心的。(完)

(译文审校 蔡美珍)

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