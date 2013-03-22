《热点透视》塞浦路斯的确有退出欧元的可能

(本文作者为热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Umack 编译 张明钧

路透伦敦3月21日 - 欧洲央行真的准备好把塞浦路斯搞得天翻地覆了吗？欧洲央行已经扬言，若尼科西亚不接受纾困，则将切断当地银行的资金供给，这恐将导致该国退出欧元。欧洲央行先前已经对多家银行及多国做出相同的恐吓，最后都退让了，不过这次可能是玩真的。

欧洲央行并未公然威胁将塞浦路斯赶出欧元区，而是说只会对具有偿付能力的机构提供资金，而纾困将确保塞浦路斯银行体系的偿付能力。切断银行业者的资金供输将是退出欧元的第一步。若欧洲央行不展延90亿欧元的紧急流动性援助(ELA)，银行就会倒闭，这将迫使政府执行资本管制，或大举印钞。

塞浦路斯国会否决了上周五晚间达成协议的欧元区纾困方案，让欧洲央行陷入难堪。不难看出尼科西亚当局打算把欧洲央行的说法当作虚张声势。现实情况是要撤回ELA不是那么简单，欧洲央行管理委员会需以三分之二的多数决同意终止该援助措施的运作，因此23个成员国中只要有八国投下反对票，就可以继续提供流动资金。

而部份成员国可能存有疑虑。欧洲央行不能借钱给不具偿付能力的银行，此一论点看来没什么说服力。ELA目前提供给破产的Anglo Irish Bank资金规模，是提供给塞浦路斯资金的三倍。若欧洲央行必须为塞浦路斯的所有存款提供融资，这个金额还不及该行的意大利公债持仓。再者，塞浦路斯退出欧元区的后续效应难以预料。存款户可能全面避开二线国家的银行。欧洲央行恐得要向银行体系注资，并买进政府公债。在意大利政府没人当家之际，这看起来更形棘手。

然而向拒绝合作的一国政府提供援助，恐怕会开启危险的恶例。有鉴于塞浦路斯经济规模较小，国内生产总值(GDP)占欧元区整体比例还不到0.2%，因此其退出欧元区或许是可以控制的。此外，塞国退出欧元区不必然会使得意大利或葡萄牙退出的机率升高。尼科西亚的政经情势是独一无二的。一想到退出欧元区的痛楚，或许将平息该国境内的怀疑欧元论点。

在塞浦路斯银行业者重新开门营业之前，欧洲央行不需要做出决定。就算到了那个时候，仍旧可能会有争取时间的办法，例如进行短期资本管制。然而就算不想退出欧元区，这仍是一个真实的威胁。这个威胁的存在料将让塞浦路斯更可能悬崖勒马。(完)

(译文审校 戴素萍)

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