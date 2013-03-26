《热点透视》下次塞浦路斯银行业救援倒计时开始

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay

路透伦敦3月25日 - 塞浦路斯银行(Bank of Cyprus)BOC.CY并没有真正在这场劫难中重生。塞浦路斯在3月25日凌晨签署的100亿欧元救助协议，可能让这家塞国第一大行躲过了塞浦路斯大众银行(Cyprus Popular Bank)CPBC.CY那样被马上拆分的命运，但这不过是重新设定了下次塞浦路斯银行业救援的倒计时。

在这次救援中，损失最大的是在塞浦路斯大众银行存款超过10万欧元保险上限的储户。据欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，这些储户将在这场救援中掏出42亿欧元。

塞浦路斯银行不在保险范围内的存款将被冻结，直到该行完成资本重组，估计这些储金接近100亿欧元。若是像上周协商的那样由塞浦路斯出资58亿欧元，那塞浦路斯银行存款过10万欧元的部分就要承担不到20%的损失。但鉴于塞浦路斯当局出资额已经增多，后者的损失也可能相应上升。

这些要做出牺牲的存款据称大多来自想要避税的俄罗斯储户，因此与前几次连小储户也要受损的计划相比，要公平得多。塞浦路斯银行还将接管大众银行更加优质的贷款，并最终实现9%的核心一级资本充足率。问题是该行仍面临严峻的流动性和偿付能力困境。

融资方面，塞浦路斯银行应该能够依赖欧元区的紧急流动性支持(ELA)，但这种依赖可能很快从当前100亿欧元的水平上升。在将近两周不能取现之后，许多塞浦路斯储户都会在银行开业后取出存款，不论这次救援是不是要动用自己的存款。

至于银行偿付能力，这取决于国家经济状况。资本管制可能导致今年塞浦路斯经济下滑程度远超欧盟执委会预计的萎缩3.5%。若是这样，不良贷款也将随之增多，并使新的资本缓冲荡然无存。届时这家银行又得需要国家进一步注资支持。如果国家不给，储户恐怕又得放血。(完)

(译文审校 高琦)

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