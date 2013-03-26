《热点透视》塞浦路斯救助协议是一个烂摊子的最好结果

这个让债权人承担成本的决定，反过来就意味着救援这两大银行不必再动纳税人分文。因此塞浦路斯可能并不会重蹈爱尔兰覆辙--救助大型银行的决定最终让爱尔兰政府也财力不支。

但塞浦路斯还要面临其他大问题。其离岸金融中心的地位遭到破坏，而这是其收入和就业的巨大来源；信心遭到沉重打击，企业将难以获得信贷。

所有先前做出的经济预估都失去了意义。现在经纪商Exotix预计，今年塞浦路斯GDP下降10%，明年萎缩8%，累计萎缩23%后触底。根据奥肯定律，GDP每下降一个百分点，失业率会上升0.5个百分点，照此类推，23%的萎缩程度将使失业率上升11.5个百分点，达到26%左右。

塞浦路斯从救助方获得100亿欧元的资助来度过困难期，这一规模相当于该国GDP的60%左右。部分资金将用于填补财政赤字，而即将面临的经济下滑会使财政状况更加糟糕。剩余资金将用于延展到期债务以及救助一些规模较小的银行。

国际货币基金组织(IMF)认为，尽管经济前景恶化，但到2020年，塞浦路斯的债务规模仍将与GDP相当。IMF称，原始计划还有一些调整余地。但IMF如何计算的还不得而知。如果他们不能自圆其说，投资者就会担心今天的救助只是一个前奏，六到12个月后还会再次救助。这种疑虑将进一步打击经济信心。

更迫在眉睫的担忧是塞浦路斯可能在银行恢复营业后实施资本管制。目前为止除了协议中将CPB无保险存款换成股票，冻结BOC无保险存款的计划外，似乎尚无其它决定。

为防止所有剩余存款遭挤兑，政府可能采取更广泛的行动，但这会是错误的做法。不仅仅是因为这将进一步打击塞浦路斯经济，还因为这会向西班牙、意大利和希腊等体质脆弱欧元区国家的储户传递一个糟糕的信号。

欧洲央行已经表示，其将“根据适用规则”向塞浦路斯银行提供流动性。这应明确意味着，其准备在发生挤兑时提供资金支持，而且不想在冻结塞浦路斯银行无保障存款之外再实行资本管制。仅仅这一举动就将舒缓大家的紧张情绪。