《热点透视》塞浦路斯救助协议是一个烂摊子的最好结果

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
这个让债权人承担成本的决定，反过来就意味着救援这两大银行不必再动纳税人分文。因此塞浦路斯可能并不会重蹈爱尔兰覆辙--救助大型银行的决定最终让爱尔兰政府也财力不支。
但塞浦路斯还要面临其他大问题。其离岸金融中心的地位遭到破坏，而这是其收入和就业的巨大来源；信心遭到沉重打击，企业将难以获得信贷。
所有先前做出的经济预估都失去了意义。现在经纪商Exotix预计，今年塞浦路斯GDP下降10%，明年萎缩8%，累计萎缩23%后触底。根据奥肯定律，GDP每下降一个百分点，失业率会上升0.5个百分点，照此类推，23%的萎缩程度将使失业率上升11.5个百分点，达到26%左右。
塞浦路斯从救助方获得100亿欧元的资助来度过困难期，这一规模相当于该国GDP的60%左右。部分资金将用于填补财政赤字，而即将面临的经济下滑会使财政状况更加糟糕。剩余资金将用于延展到期债务以及救助一些规模较小的银行。
国际货币基金组织(IMF)认为，尽管经济前景恶化，但到2020年，塞浦路斯的债务规模仍将与GDP相当。IMF称，原始计划还有一些调整余地。但IMF如何计算的还不得而知。如果他们不能自圆其说，投资者就会担心今天的救助只是一个前奏，六到12个月后还会再次救助。这种疑虑将进一步打击经济信心。
更迫在眉睫的担忧是塞浦路斯可能在银行恢复营业后实施资本管制。目前为止除了协议中将CPB无保险存款换成股票，冻结BOC无保险存款的计划外，似乎尚无其它决定。
为防止所有剩余存款遭挤兑，政府可能采取更广泛的行动，但这会是错误的做法。不仅仅是因为这将进一步打击塞浦路斯经济，还因为这会向西班牙、意大利和希腊等体质脆弱欧元区国家的储户传递一个糟糕的信号。
欧洲央行已经表示，其将“根据适用规则”向塞浦路斯银行提供流动性。这应明确意味着，其准备在发生挤兑时提供资金支持，而且不想在冻结塞浦路斯银行无保障存款之外再实行资本管制。仅仅这一举动就将舒缓大家的紧张情绪。
不对有保存款征税的决定，堵住了塞浦路斯危机可能蔓延的一条通道。欧元区现在必须排除另一条潜在通道出现的风险，即资本管制。(完) (编译 丁琦/李爽; 审校 蔡美珍/程琳)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。