《热点透视》塞浦路斯实行资本管制简直是“一团糟”

全球金融：债市大鳄葛罗斯警告称，股市和垃圾债等资产对增长押注过度
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
资本管制本应防止银行挤兑的发生。但这好像不太可能。人们可能会在银行外排队取出能取的最多现金，第二天再来取，周而复始。
塞浦路斯人也会钻空子。他们甚至会贿赂银行和官员，以求获得通融。
新规允许跨境转账，只要是出于真实贸易目的。将由银行来对5,000欧元以内的转账进行审查。在流动性充足的情况下，5,000-200,000欧元以内的交易将由当局每天集中进行审核批准。高于200,000欧元则需由当局单个进行审批，当然，前提仍是流动性需充足。
与此同时，海关也要承担起确保个人离境时所携带现金不超过1,000欧元的任务。
一如路透本周早前的报导，就算在银行业关闭的情况下，上周仍有资金偷偷流出塞浦路斯银行。现在当银行部分恢复营业的时候，资金继续流出也不是什么怪事。
但大部分资金将仍然留在塞浦路斯及其银行内。如果不尽快解除限制，实际上相当于催生出一个并行货币。在塞浦路斯境内的欧元价值会低于境外的欧元。
可以想象，人们宁愿折价将陷在塞浦路斯境内的欧元兑换成境外的欧元。资金被困在银行账户里的贬值程度，应该会高于人们最终偷运出国变成硬通货所需的折价。
这种黑市折价将成为新的塞浦路斯货币汇率的雏形。如果真的不解除管制，塞浦路斯彻底退出欧元区、发行本国货币只是迟早的事。从该国对进口石油、电力和大量其它商品的依赖程度来看，通胀会飙升。但至少银行能够正常营业。
以上种种对塞浦路斯而言都是很可怕的事情。这也有可能波及到其它脆弱的欧元区国家。因此欧洲央行应该及早将局势拉回正轨。(完) (译文审校 张荻)
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。