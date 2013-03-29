《热点透视》塞浦路斯实行资本管制简直是“一团糟”

资本管制本应防止银行挤兑的发生。但这好像不太可能。人们可能会在银行外排队取出能取的最多现金，第二天再来取，周而复始。

塞浦路斯人也会钻空子。他们甚至会贿赂银行和官员，以求获得通融。

新规允许跨境转账，只要是出于真实贸易目的。将由银行来对5,000欧元以内的转账进行审查。在流动性充足的情况下，5,000-200,000欧元以内的交易将由当局每天集中进行审核批准。高于200,000欧元则需由当局单个进行审批，当然，前提仍是流动性需充足。

与此同时，海关也要承担起确保个人离境时所携带现金不超过1,000欧元的任务。

一如路透本周早前的报导，就算在银行业关闭的情况下，上周仍有资金偷偷流出塞浦路斯银行。现在当银行部分恢复营业的时候，资金继续流出也不是什么怪事。

但大部分资金将仍然留在塞浦路斯及其银行内。如果不尽快解除限制，实际上相当于催生出一个并行货币。在塞浦路斯境内的欧元价值会低于境外的欧元。

可以想象，人们宁愿折价将陷在塞浦路斯境内的欧元兑换成境外的欧元。资金被困在银行账户里的贬值程度，应该会高于人们最终偷运出国变成硬通货所需的折价。

这种黑市折价将成为新的塞浦路斯货币汇率的雏形。如果真的不解除管制，塞浦路斯彻底退出欧元区、发行本国货币只是迟早的事。从该国对进口石油、电力和大量其它商品的依赖程度来看，通胀会飙升。但至少银行能够正常营业。