《热点透视》塞浦路斯乱局对欧元区银行业联盟提出高要求

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack 编译 隋芬

路透伦敦3月18日 - 塞浦路斯的失败现状给欧元区新的银行业联盟设立了一道高门槛。这个新的超级监管机构或许没有能力阻止塞浦路斯乱局的爆发，也避免不了有担保储户的损失。此事给出的一个明确教训就是，要有一个程序来关闭没法存活下去的银行。

塞浦路斯决定迫使无担保储户蒙受损失，这个决定是否真的只是一次性，取决于银行业联盟这个欧元区未来的单一监管机制能得到多大信任。它需要能够阻止银行积累不可靠的主权债务，比如塞浦路斯就握有大量希腊政府公债，另外该联盟还要有能力制止银行太过依赖海外资金。

设立单一监管机构应该算往前的一步。设想的是它不会过多受到国家政治的影响，因此能够做出一些强硬的决定。不过，这个机制也有弱点。它将只能直接监管最大型银行。它也可以把其他银行纳入监管，但操作起来可能困难。况且，大多数工作会被指派给本国的监管机构，而他们在发现问题与推行规定上记录不佳。最后，这个监管机构还有法律上的局限。比如说它无法在零政治阻力的情况下去改变一国的税收体系，也不能要求拆分一国的离岸金融服务行业。

塞浦路斯危机还表明，缺乏一个共有的存款保险机制。塞浦路斯银行业规模如此之大，以至于该国的存款保险机制不足以保护有担保的储户。塞浦路斯的问题原本还可以这样解决，即欧元区成立一只拥有共同的公共部门支持的单一存款担保基金，只是现在不在议程上。