《热点透视》塞浦路斯乱局对欧元区银行业联盟提出高要求

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neil Unmack 编译 隋芬
路透伦敦3月18日 - 塞浦路斯的失败现状给欧元区新的银行业联盟设立了一道高门槛。这个新的超级监管机构或许没有能力阻止塞浦路斯乱局的爆发，也避免不了有担保储户的损失。此事给出的一个明确教训就是，要有一个程序来关闭没法存活下去的银行。
塞浦路斯决定迫使无担保储户蒙受损失，这个决定是否真的只是一次性，取决于银行业联盟这个欧元区未来的单一监管机制能得到多大信任。它需要能够阻止银行积累不可靠的主权债务，比如塞浦路斯就握有大量希腊政府公债，另外该联盟还要有能力制止银行太过依赖海外资金。
设立单一监管机构应该算往前的一步。设想的是它不会过多受到国家政治的影响，因此能够做出一些强硬的决定。不过，这个机制也有弱点。它将只能直接监管最大型银行。它也可以把其他银行纳入监管，但操作起来可能困难。况且，大多数工作会被指派给本国的监管机构，而他们在发现问题与推行规定上记录不佳。最后，这个监管机构还有法律上的局限。比如说它无法在零政治阻力的情况下去改变一国的税收体系，也不能要求拆分一国的离岸金融服务行业。
塞浦路斯危机还表明，缺乏一个共有的存款保险机制。塞浦路斯银行业规模如此之大，以至于该国的存款保险机制不足以保护有担保的储户。塞浦路斯的问题原本还可以这样解决，即欧元区成立一只拥有共同的公共部门支持的单一存款担保基金，只是现在不在议程上。
最后，塞浦路斯乱局凸显有必要设立一个明确的解体机制，使得关闭银行比较容易，而且损失可以分配给债务持有人与无担保储户。这将给有担保储户一些信心，相信当银行破产时他们的钱确实可以是安全的。欧元区正在研究这样一个解散框架，但可能要等到2018年，这个框架才能够要求优先债权人和无担保储户承担损失。塞浦路斯的情况告诉我们，这个时间要提前。(完) (译文审校 田建华)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币