《热点透视》新兴市场资金外逃 但发达市场也非避风港

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
撰稿 Ian Campbell 编译 隋芬
路透伦敦7月11日 - 新兴市场的资本过剩已演变为资本外逃。发达经济体的股市可能暂时从中受益。但这种转变只不过是从一种风险换成了另一种。
过去六个月间，对美国联邦储备委员会(美联储,FED)缩减量化宽松的预期全面打击了新兴市场资产。以摩根士丹利资本国际(MSCI)指数衡量的股市、美元计价的债券、俄罗斯卢布与印度卢比都下跌8%，巴西货币雷亚尔贬值10%。美联储推迟缩减政策刺激，也许能给新兴市场喘息之机。但走疲的大趋势似将不证自明。
有关新兴市场增速加快的想法正受到考验。国际货币基金组织(IMF)大幅削减对2013年俄罗斯、巴西、墨西哥和南非的经济增长预估，至全部低于3%，削减幅度达0.5个百分点或更多。而中国随着出口走疲与信贷收紧，增长预期也被适度调降。
政治压力在升高。巴西和土耳其出现近年来最严重的动荡，而两国政府会如何回应尚不明晰。土耳其央行在试图避免加息，但以消耗外汇储备来支撑里拉汇价的做法也许并不能换回稳定。随着经济成长放缓与融资难度加大，新兴市场挥霍浪费与管理不善等隐藏问题可能会暴露出来。
问题是发达市场也非避风港。美国经济温和复苏。但欧元区预计会构成拖累，可能连续第二年萎缩。IMF已将德国今年增速预估减半至0.3%。EuroStoxx 50绩优股指数.STOXX50E在过去一年里升高20%，目前的市盈率(本益比)是16倍--绝对不便宜。日本得益于激进的财政和货币宽松措施，经济增长大步加快，但2014年增速预估已被降至仅1.2%。美国市场似乎最值得押宝。但标准普尔500指数的市盈率是18倍，高于长期均值。债券收益率(殖利率)和融资成本升高也是一个威胁。
近几年来量化宽松所推动的趋势一直是，先把资产拉到极端水平，然后大举抛掉。发达市场的投资者可能很担心同样的陷阱正在等着他们。(完)
(译文审校 艾茂林)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。