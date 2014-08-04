《热点透视》债券低收益难以抚慰欧元区“低通胀”之痛

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Swaha Pattanaik; 编译 李爽
路透伦敦8月1日 - 欧元区债券收益率下降，但德国、西班牙和意大利10年券收益率触及纪录低点，并不能说明全部情况。欧元区富国与穷国之间的通胀趋势一直存在差距。
南欧国家正努力减轻沉重的公共债务负担。融资成本下降对此很有帮助。西班牙10年期政府公债收益率在7月最后一周跌破2.5%，意大利同期债券也低见2.63%，均为近年来最低水准。
二线国家可能也通过适当的通货膨胀，来降低实际债务规模。但这种情况看来不会很快出现。欧元区通胀仍固守低位，且进一步趋弱，7月消费者调和物价指数(HICP)同比仅增长0.4%，为近五年来最弱水准。债务沉重的二线国家情况更糟。初估数据显示，西班牙消费者物价7月较上年同期下降0.3%，意大利7月物价持平。相比之下，德国0.8%的通胀率看起来让人羡慕。
浏览欧元区核心国家和二线国家通胀率数据对比，请点选
当关注实质利率时，会发现不久前收益率更低。西班牙和意大利10年期“实质”融资成本目前约为3%，这只是一年来最低水准，与过去10年低点的差距要远远大于德国可比公债。德国10年券实质融资成本还不到0.5%。
浏览欧元区实质债券收益率图表，请点选
更糟糕的是，德国和二线国家公债实质利差可能走阔。德国央行和欧洲央行都支持德国提高涨薪幅度，继之前10年薪资水平一直受限之后，德国工会在过去一年争取到的涨薪幅度高于平均水平。这最终应会转化成德国通胀率的上升。
的确，这将有益于南欧国家，帮助其恢复一些对德国的价格竞争力。然而，也有可能产生意料不到的后果，欧元区内最无需帮助减少债务的国家之一，其实质融资成本却降低了。
欧元区内分化情况还会持续一段时间。(完)
(译文审校 郑茵)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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