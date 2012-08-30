《热点透视》德国内部分歧给德拉吉更多发挥空间

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Pierre Briancon 编译 王冠中
路透伦敦8月28日电---终於自由了.接下欧洲央行总裁职务不到一年的时间,德拉吉已经可以进入任期的第二阶段--野心勃勃的主权债买进计划.在下周的欧洲央行管理委员会会议上,他这项计划不会遭遇德国一致的反对.这会提高计划的可信度,在中长期内,则会给予德拉吉在管理欧洲央行上更大的自由度.
德拉吉提议买进为高收益率所苦国家的短期主权债,而受惠国家需进行经济和财政改革.德国总理默克尔已经对德拉吉的提议表示支持,德籍的欧洲央行执委亚斯穆森也站在同一阵线.但德国央行总裁魏德曼则反对买债计划,因为认为这做法几乎等於为预算赤字提供货币援助.魏德曼也是欧洲央行管理委员会成员.
诚然,德国政府和德国央行向来都不是站在同一阵线上.两者策略不同,关注点也不同.不过对默克尔来说,只要是不需要花太多额外的资金,而且不需要花很多时间说服国会的计划,她都很有弹性.需要特别指出的是,亚斯穆森并非德国央行的一员.
另一方面,魏德曼则是尽自己的本分,即使会造成市场严重动荡,也要坚守德国央行的独立性.对於德拉吉的买债计划,他也在想办法创造双赢的局面.若是计划失败了,他早就警告过大家.如果计划成功了,他的贡献就是对各种条件和保护措施的坚持.
亚斯穆森对该计划的支持相当重要,因为这会冲淡魏德曼的反对力道,使得魏德曼的看法变成只是个意见,而不是德国这个欧元区最重要成员的立场.
在接任总裁10个月後,德拉吉似乎正要昂首阔步.从现在开始,欧洲央行的政策将会有他的印记.现在,他必须将这个巧妙的政治举措转化成金融圈的成功事蹟.(完)
--译文审校 隋芬
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