《热点透视》增长前景黯淡 突显德国经济缺陷

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Olaf Storbeck;编译 许娜

路透伦敦12月15日 - 所谓的欧洲经济引擎正在悄然失去增长动能。德国央行已将德国长期增长潜力预估下调五分之一，预计2017年后经济仅将成长1%。央行指出，这是因为生产率趋势逊于预期，以及提倡提前退休的有害举措。受到区内最大经济体持续疲弱的拖累，这恐怕是欧元区最不愿看到的事情。

经济学家喜欢把国内生产总值(GDP)潜在增长率视为经济的固有限速指标。这是一个国家在不会引发通胀压力的情况下，能够在较长时间内取得的经济增速。没有办法直接衡量潜在增长率，而只能基于一国过去的经济数据、生产率和人口趋势来进行估测。这是衡量长期经济繁荣和生活水准的一个关键性决定因素。GDP潜在增长率越低，就越有可能遭遇推动经济陷入衰退的周期性阻力。

德国央行的最新预估，不仅不及经济合作暨发展组织(OECD)对美国经济增速预估值的一半，甚至比OECD对法国成长率的预估还要低三分之一。由于长期以来公共和民间投资都处于冰冻状态，德国的资本存量正在老化。生产率增长乏力以及人口老龄化都带来沉重压力。

德国总理梅克尔的养老金改革计划会诱使部分工人提早退休，央行指出，这项被误导的计划将让事情变得更糟。熟练劳工缺乏的情况更加严重，也可能加剧投资荒，因为人力资本不足削弱了资本支出的回报。如果录得劳工移民的净流入，那么德国2017年至2019年期间的中期增长率甚至可能会降至0.7%。

德国的潜在经济缺陷基本上很难察觉。政界人士和选民对财政纪律产生了一种病态的迷恋，政府则对2018年以前有望实现150亿欧元的年均预算盈余欣喜不已。经济增长是实现良好预算的一个关键要素，因为税收要靠经济活动推动。目前，德国的潜在缺陷仍不显眼，但未来几年将愈发清晰。梅克尔将没有时间做出回应。(完)

(译文审校 高琦)

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