《热点透视》德国经济已过巅峰 奇迹光环日渐黯淡

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Olaf Storbeck; 编译 洪曦

路透伦敦10月22日 - 德国作为欧洲的经济强国，正在褪去光环。经济一直徘徊在衰退的边缘，一不留神掉进去，可能步入一个新的增长疲惫期。许多推动德国经济在近年取得惊人表现的因素，眼下正在慢慢消失，政策失误更是雪上加霜。直到目前，梅克尔总理还是没有从德国经济奇迹的美梦中醒来。

过去五年里，德国经济之强劲一直让人又惊又喜。2007年银行业危机之后，德国迅速恢复。但现在，上升的脚步戛然而止。德国主要经济智库预计，2015年经济仅会成长1%。

也许可以归咎于乌克兰危机、制裁俄罗斯以及欧元区其他国家成长乏力，但这并不是全部原因。

被大加称颂的2003年德国就业市场改革业已完成，通过削减长期失业者福利以及提高职业介绍所的效率，为劳动力市场注入了活力。然而，在就业人数不断增长的同时，失业人数却慢慢停止了下降。明年德国或许会重演2013年诡异的一幕，就业与失业人数同时上升。这凸显出当前劳动力市场存在的结构性问题。

另一个问题是民间部门投资持续冻结。这不仅会拖垮短期内部需求，而且持有大量资金而不投资，会限制经济的长期成长潜力。此外，经济中产能闲置，很像是民间部门对德国经济没有信心的表现。人口情况不理想，也抑制了经济成长。许多雇主已经发现，越来越难雇到熟练工。

默克尔并没有在设法应对上述挑战，反而给之前的改革开了部分倒车。新出台的规定鼓励提早退休并提供丰厚的母亲养老金，将推高社会福利成本。存在设计缺陷的最低薪资法案会让德国东部的低薪职位面临被砍掉的风险。

预算平衡是联合政府一项欠考虑的主要政策目标，在经济低速增长的情况下很难实现，还不如及早放弃。加强公共基础设施建设和控制社会福利的膨胀，才是目前的当务之急。(完)

(译文审校 郑茵)

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