《热点透视》德国掀起海外并购热潮 戴姆勒并购失败阴影挥散

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Olaf Storbeck；编译 王丽鑫/李春喜
路透伦敦9月24日 - 德国新一代企业领导逐渐走出1998年戴姆勒(Daimler)(DAIGn.DE)收购克莱斯勒(Chrysler)的失败阴影。这笔交易规模达410亿美元，在德国至今无人超越，而且成为大型并购导致价值缩减的负面典型，多年来一直是压在德国各大企业董事会心头的一块大石。
但是阴影终于散去。德国企业拉开了一个世代以来规模最大的一波外国并购热潮。汤森路透数据显示，今年以来海外并购总额达到915亿美元，较2013年增加七倍，已经达到2007年创下纪录以来的最高水平。
不仅如此，助推这波并购风的不仅是西门子(Siemens)(SIEGn.DE)、拜耳(Bayer)(BAYGn.DE)、思爱普(SAP)(SAPG.DE)和默克集团(Merck KGaA) (MRCG.DE)等蓝筹股，中型未上市企业也参与其中，比方说ZF Friedrichshafen一反一直以来的保守风格，收购美国对手天合汽车安全系统(TRW)TRW.N。在不久以前，通过借债斥资135亿美元收购大洋彼岸的对手公司，对于ZF也是难以想像的事情。
并购热潮充分反映德国企业界财力雄厚，同时也暴露国内经济一些隐藏的问题。德国企业的广义本土市场--欧元区濒临通缩，经济最多只能勉强实现增长。国内民间部门投资低迷已持续多年。冻结资本支出，是德国企业现金储备如此丰厚的一个原因。
经济乏力又促生超低利率的结果，再加上流动资金充足，使他们能够轻而易举的为这些大规模并购融资。欧元汇率相对强势也有帮助。国内并购活动减少，相比去年下降44%，也能反映出本土投资热情减退。
虽然每笔并购都有其自身的动机和特点，但一些共同点仍然很突出。成本协同效应很少是最重要的推动力。买方要扩大产品线和市场地域。比如思爱普(SAP)(SAPG.DE)以74亿美元收购ConcurCNQR.O，加速了该公司挺进云计算领域的步伐。西门子出价76亿美元收购Dresser-RandDRC.N，有助于该公司进入石油和天然气行业。这两起并购也都弥补了以往对高增长领域的忽视。
这样的收购速度可能会持续一段时间。拥有企鹅兰登书屋的私有媒体集团--贝塔斯曼，早就表示正寻找教育领域的收购目标。该公司周三表示，正在收购在线教育提供商Udacity的部分股份。
特种化学品生产商Evonik(EVKn.DE)和消费品生产商汉高(HNKG_p.DE)都有收购同业的财务实力。大众汽车(VOWG_p.DE)只有拓宽北美市场，才能实现成为全球领先卡车制造商的战略。钢铁生产企业蒂森克虏伯(TKAG.DE)最终可能会将炼钢业务与同业合并。当今年秋季欧洲央行完成对欧洲银行业的评估时，欧洲金融服务业也可能会加速整合。德国第二大银行德国商业银行(CBKG.DE)或许会进入并购市场。
当前这波并购热最大的谜团就是，为什么这么久才出现，因战略需要和有利的融资条件已经存在很长时间。如果早些发动并购，收购目标会便宜很多，因为过去12个月美股上涨了17%，而且欧元兑美元下跌。
对这段长时间的平静最合理的解释是，欧洲经济前景长期以来面临不确定性。面临欧元区瓦解失控及金融系统随之崩溃的现实风险，公司领导人和董事会都宁愿稳扎稳打。
当然，此前的收购已经验证，买入只是并购成功的第一步。上次并购热时的两起最大收购：戴姆勒收购克莱斯勒和德国电讯收购Voicestream，最终都以失败收场。这部分是由于德方管理人员预期外国收购目标能像他们一样运作，引发了分散精力的文化冲突。
但新一代的德国商业领袖看起来有所改变，其中许多具有国际教育背景，甚至还有外国人。比如思爱普是由美国人领导，拜耳是荷兰人执掌。更重要的是，他们都清楚地意识到前辈犯下的错误。谁也不希望成为下一个Juergen Schrempp(主持戴姆勒收购克莱斯勒)或Ron Sommer(主持德国电讯收购Voicestream)。(完)
(译文审校 张明钧/朱晓军/蔡美珍)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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