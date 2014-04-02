《热点透视》通缩世界里仍可能见到资产价格膨胀

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Mukherjee 编译 张明钧
路透新加坡4月1日 - 全球经济通胀不兴的同时，资产价格怎么会不断上涨呢？
通常答案就是印钞票。富裕国家央行一直刻意压低“安全的”政府公债收益率，促使投资人拥抱风险偏高的资产，从而推高资产价格。这样的解释有部分是正确的，但是在2008年金融危机之后、流动性增加之前，资产价值上扬而消费者物价未见上涨的怪异现象早已存在。
美国经济是一个测试案例。就从资本与劳工的所得分配谈起。(参考图表link.reuters.com/put97v)2000年第三季时，每投资一美元在非金融业的实体及智慧资本能够产生0.49美元营收。在这当中，薪资所得达到0.31美元，金主及股票投资人所能取得的营业利润则为0.07美元，其余则是拿去缴税。
2007年第四季，投入1美元的资本能产生的营收仅0.36美元，劳工的所得则降至0.21美元。对提供融资的人士所提供的报酬仍持平于0.07美元。
从另外一个角度来看，资本的生产力、也就是资本产生产出的能力在这七年中缩水了13个百分点，这一苦痛全由劳工阶级承受。劳工的相对购买力下滑使得消费者物价受到控制。然而金融资本的回报仍居高不下，从而支撑资产价格呈现泡沫化。
金融危机发生的六年后，资本生产力及所得分配都没有长足的改善。每一美元资本的产出为0.40美元，劳工所获得部分维持在0.22美元；而每一美元投资的营业利润达0.09美元，接近40年来高点。
这当中必然要有所取舍。诸如“万物联网”等技术突破可望让实质资本更具生产力。若劳工能够从中取得公平的利润分配，则其购买力可望增加，从而为通胀不兴的情形画下句点。
另一方面，投资人可能意识到，当前资产估值是受到宽松资金及难以为继的回报率支持。若宽松政策回撤且收益下滑，则资产价格将回归现实。
不过还有第三种可能的结果：通胀不兴转变成为全球性通缩。随着消费者物价下滑，就算名目利率为零，金融业者经通胀调整后的报酬率仍将为正值。但是实质利率偏高将会阻碍投资。在经济成长不振之际，股票涨势将会消退、债券将有亮眼表现，而劳工将持续取得偏低的报酬。(完)
(编译 张明钧; 审校 徐文焰)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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