热点聚焦：消灭通缩战役大限逼近 日本央行面临吞败威胁

路透东京10月30日 - 距离日本央行总裁黑田东彦自己设下的消除通缩期限，只剩下五个月的时间，日本央行准备接受失败结果，而第一个中箭落马的可能就是央行政策委员会团结一致的假象。

黑田东彦在2013年4月推出前所未见的货币刺激措施，喊出以两年时间达成通胀率2%目标，但现在看来日本央行几乎不可能达标。分析师认为，就连要在可预见的未来接近这个目标，都不太可能。

目前为止黑田东彦在推动激进政策时，尚未遇过挑战，但根据对十余位现任、离任日本央行官员及内部人士的专访，黑田东彦的这种权威有可能因之受损。

“政策委员会成员对黑田东彦的实验给了一年的宽限期，”一名前任政策委员会成员指出，这名人士目前仍与现任决策阶层保持密切联系。“他们决定观望一年。但现在已经到了检讨的时候。”

如果委员会立场分歧，可能会削弱成功建立通胀预期的必要元素--公众信心，市场将会担心当局如何处理央行暴增的资产负债表。

**打不死的乐观派**

黑田东彦一直抱持强烈乐观态度，即使4月消费税调升，打击日本经济至濒临衰退边缘，而油价下跌更令通胀率面临1%保卫战，也动摇不了他。

但政策委员会的多数成员，一直冷冷地怀疑黑田东彦的招牌政策“量化质化宽松(QQE)”。

黑田东彦说，通胀率将再度加速，但他也说，如果通胀率2%的目标有不保的危险，日本央行将扩大货币刺激措施--许多委员会成员对此充满质疑。

接近黑田东彦的人士透露，他对于日本央行能够实现通胀目标的信心是发自内心的，并不仅仅是为了鼓舞人心，这位总裁仍然认为，下一步的政策调整是退出、而不是进一步扩大刺激。

黑田东彦遭到公开反对的可能性很小，部分因为反对者之间也没有达成共识，而且他还得到两位副总裁的支持，他们与他差不多同时任命。

但是委员会当中的两位市场分析师和两位商业人士的看法有异，或是对QQE表示怀疑，或是对长久维持这项这策感到犹豫不决。另两位学术派委员的态度则不好判断。

对当前刺激政策的怀疑表明，一些人对进一步放宽政策感到深恶痛绝，认为现在强行向市场挹注低成本资金已经让央行很为难了。某些标债中出现负利率是不可避免的事。

“很多人对于下一步怎么办感到困惑，”一位了解委员会考量的官员表示。

央行周五的利率政策评估会议上必定会维持乐观的物价预估，因为弃用它们可能导致市场臆测货币政策即将放松，这是央行不希望见到的。

但怀疑当前政策框架的人可能提出，放弃两年内实现通胀目标的提法，改用更为模糊的语言来解释何时可以达到物价目标。

央行副总裁岩田规久男周二的议会讲话也暗示了这种转向，他称不确定究竟何时可以实现2%的目标。“这不会像列车时刻表那样精确。”岩田规久男说。

虽然对此问题并未达成共识，但讨论可能在周五启动，并在未来几个月变得越来越激烈，特别是如果经济成长依然有气无力的话。

**投票分散**

1998年日本央行独立于政府之后，总裁的提议还没有被央行委员会投票否决过。但对十余位现任和前任央行官员及其他内部人士的采访显示，看法不同可能意味着，如果总裁黑田东彦确实提议进一步放宽政策，那么或许会出现投票分散。

“黑田东彦不会提议放宽政策，除非他确定自己的提议不会被否决。不过与去年4月不同的是，投票可能较为分散，”东短研究首席经济分析师、知名的日本央行观察家加藤出表示。

“这对市场来说不太好。”

就任以后，黑田东彦鼓动央行委员会九位委员支持他的“震慑”计划。其中六位委员此前一直投票支持更为谨慎的前任央行总裁的做法。

在过渡期间，这些央行委员必须在不到一个月的时间里接受激进的货币政策调整。由于黑田东彦激进政策得到大规模公众支持，一些委员虽然持保留意见，但也让步，决定支持QQE。

黑田东彦启动了前所未有的刺激举措，两年内将基础货币扩大一倍，央行每月购买多达70%的新发行公债，还购买风险资产，以在2015年4月之前将通胀率提升到2%。

现在，疑虑不断升温，尤其对两年时间框架的质疑。黑田东彦自上而下和独断的行事方式，也让一些央行委员感到不悦。这些委员习惯了前央行总裁白川方明取得共识的做事方法。

这种分歧可能导致一些央行委员发表公开讲话时，发出与日本央行政策前景相冲突的信息，削弱QQE的心理效果。

“若要让非常规政策起到效果，每个人都需要有主人翁意识，但目前央行委员会没有这种感觉，”与现任央行委员有密切联系的一位前任央行官员表示。

**两位沉默委员的态度至关重要**

日本央行审议委员会里的两位经济学家--佐藤健裕和木内登英从一开始就对2%的通胀目标表示怀疑。日本CPI极少触及这一水准，即使是在经济泡沫的年代也是如此。两位委员认为，通胀目标应该下调，抑或是设定成以1%为基准的宽松区间。

另两位委员--白井早由里和宫尾龙藏都曾是认同QQE的力量。但随后白井早由里改变了立场。作为审议委员会中唯一的女性，白井早由里也对QQE政策产生怀疑，并带头呼吁淡化央行的承诺。

佐藤健裕、木内登英和白井早由里不同意日本央行4月提出的正面价格展望。白井早由里认为，2017年3月止的财年之前，日本通胀率都不会达到2%。

黑田东彦已经对言论作出了调整。几个月前，他开始模糊化两年实现通胀目标的期限框架，并将时间延伸到2015年4月起的财年，实质上是又为日本央行争取了12个月。

不过，让日本央行官员最为担心的是审议委员石田浩二和森本宜久以沉默表达不满。

石田浩二现年67岁，他是一位优秀的商业银行家，推崇纪律性和稳定性。此外，作为委员会的资深前辈，他的话语可谓举足轻重。

石田浩二见证了日本央行多年来反复利用量化宽松政策压低利率，但未能提振放贷的历史事实。他认为，QQE不应持续过久，而且应该考虑到退出策略。据熟悉情况的官员表示，石田浩二在日本央行会议上对黑田东彦的政策展开过抨击。当他发言时，人们都在聆听。

森本宜久和石田浩二一样，也担心维持QQE过久的风险，比如退出难度更大和扭曲金融市场。森本宜久曾担任公用事业公司高管。

森本宜久对QQE的反对最为激烈，在央行委员中也是最迟同意。他担心资产购买计划的庞大规模，以及通过长期债务来扩大日本央行资产负债表的风险。

在黑田东彦及副总裁中曾宏展开几轮密集的游说后，森本宜久的态度才有所缓和。自那以后，他投票时都跟随主流，但接近他的人称，他仍对QQE的推出方式心存芥蒂。

**没有回头路**

甚至连黑田东彦的两位副总裁都存在分歧。前学者兼QQE策划者岩田规久男坚定地认为，如果央行能以足够力度扩大资产负债表，通胀最终也会加速。

中曾宏则没那么确信，他警告需要注意央行退出QQE的方式。他长期担任央行官员，并策划了日本央行2006年的量化宽松计划。

黑田东彦的乐观反映出他的个性，以及需要用乐观表态来提振公众信心。但分析师称，这让日本央行显得与基本停滞的经济实际情况脱节。

为了确保消除通缩威胁，黑田东彦希望即便在通胀率达到2%后，也能维持QQE。但部分央行委员对此强烈反对，称这是一种临时性、非常规和代价高昂的举措。

“黑田东彦没给自己留退路，所以他会奋然前行。那就是他的风格，不是每个人都能做到，”一位接近黑田东彦的前金融官员称。

日本1958年以来通胀/通缩图表：link.reuters.com/ber48t

日本消费税上调影响图表：link.reuters.com/qer92w

日本GDP和日圆图表：link.reuters.com/wuv82v(完)

(编译/审校 蔡美珍/郑茵/杜明霞/洪曦/朱晓军/高琦/张荻)

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