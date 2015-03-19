《热点透视》深埋于历史洪流的通缩利针

《热点透视》希腊退出欧元区，欧洲是否“伤得起”？
路透伦敦4月7日 - 欧元区能否承受希腊退出之痛？巴菲特(Warren Buffett)等人认为，这种阵痛反而会使欧元区更加强壮。损失是可控的，其他国家不会立刻跟随希腊退出，而且此事也会鞭策欧元区成员国去处理过多的债务。不过这也会打开潘多拉的盒子，使欧元区面临政治和经济紧绷的险境。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Mukherjee
路透新加坡3月18日 - 消费者物价下滑现象大多是无害的，若是低迷薪资所引起的则属例外。今天正是这种“坏”通缩在威胁全球经济。决策者若置之不理，可能误入歧途。
在大量历史纪录中，很容易就错过通缩这根利针的痕迹。根据国际清算银行(BIS)研究人员近期一项针对38个经济体逾140年的研究，表面上消费者物价下滑看来跟国内生产总值(GDP)成长放缓没有没大的关系。当资产价格挫跌时，经济产值更容易受到冲击。
诚然，消费者物价下滑可能没有地产价值大跌那么令人头疼。前者是把财富从债务人重分配到债权人；后者则双方均受到冲击。但消费者物价下滑也可能以薪资低迷的形式，构成杀伤力。过去消费者物价下滑已经有过导致经济产值失血的例子，现在很有可能会再次发生。
好通缩与坏通缩的差异关键，在于劳工收入及其在产值中的相对重要性。中国就有一个好通缩的例子。2001年中国即将加入世界贸易组织 (WTO)时，生产力激增，带动企业获利大增。虽然劳工收入占比及消费者物价均下滑，经济却加速成长。获利上升促使企业在中国扩大投资，通缩也让中国的低廉人力在出口市场享有额外的优势。
但如果所有人都用这一招，好通缩便失灵了。富裕国家的消费者物价疲软现象，其实是反映过去30年来薪资不振问题的症状。薪资在产出的占比下滑，获利的占比却增加。然企业却不愿意投资。如果先进国家的消费者不愿花钱，即使是中国或印度的出口商，也无法利用廉价劳动力来提振产出了。
图表：薪资比重下滑(reut.rs/1F1VwPU)
这种情况让人想起两次世界大战之间的1920-1938年时期。BIS的研究显示，这段时期的通缩与产出成长放缓呈现强烈关连性。当时，企业获利占比也是不成比例地高。这为严肃看待今日通缩威胁提供了强力理由：现在的通缩问题或许最终就是会像大萧条时期一样的棘手。(完)
(编译 戴素萍 审校 蔡美珍)
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