《热点透视》戴尔收购方案可全面挽救各方颜面

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran 编译 朱晓军

路透纽约8月2日 - 戴尔(Dell Inc.)DELL.O收购案所达成的妥协方案虽然难言完美，但却全面挽救了各方的颜面。如果放任240亿美元的收购坐以待毙，将会伤害大多数股东、戴尔董事会以及该公司的同名创始人。Michael Dell及其收购搭档Silver Lake提高收购报价2%，以换取调整投票程序，这一做法并非皆大欢喜，但应该可以敲定交易。

几乎所有人都有理由选择妥协方案，而不是在周五冒着可能扼杀收购交易的风险去投票。售出的股份将增加4.5亿美元，未投票的选票将不计算为反对票，而且登记日期的改变意味着9月12日计票时的股东构成将发生变化。这些改变应该能保证戴尔按计划推进私有化。

投资者没有太多选择。比起Michael Dell在2月提出每股13.65美元收购报价的时候，戴尔公司目前的状况更加糟糕。PC市场正以15%年率萎缩，快于6个月之前的预计。如果收购交易失败，戴尔的股价将肯定大跌。

美国投资大亨伊坎的另一个收购方案似乎更具风险--更多债务、大量分红以及收购资金存在缺口。伊坎不会喜欢新的收购方案，但至少他和其他套利投资者仍可获得少量利润。Southeastern Asset Management等长期股东大力声称戴尔股票价值应该比现价高出近一倍，但它们将必须承认这种估值目前太不现实。

戴尔的董事会也基本没有选择。董事们改变了投票程序，以换取相对较小的报价增长，并避免支付分手费。这一结果好于向投资者推荐他们不会接受的收购案，然后看着他们蒙受损失。

对于Michael Dell来说，如果投票结果对他不利，将有损于他的可信度。在增加一些资金推动收购完成之后，他将拥有更多的自主权来控制公司--尽管在另一收购方案下，他也有可能会被允许继续担任执行长。

这一局面甚至对Silver Lake而言也有可喜之处。该私募公司正在收购的是一家迄今前景看似不佳的公司。但该私募公司将可以避免因为退出收购而导致的名誉受损。也许收购各方都会有些抱怨，但是另一个方案会更为不堪。(完)

(译文审校 张明钧)

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