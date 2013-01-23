《热点透视》微软证明了科技业现金的价值必须打折扣

韩国企业：乐天集团打算在第三季将旗下马来西亚石化事业挂牌上市
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cyran 编译 蔡美珍
路透纽约1月22日 - 微软 让世人看到,为什么科技业手上庞大现金的价值应该打折来看.根据CNBC的报导,微软或许会拿出30亿美元,资助杠杆收购戴尔 的行动.当然,戴尔很便宜划算,而微软的投资纪录也不差.但拿钱投资戴尔,也等于是拿走了原本可以用来还给股东、好弥补公司缺陷并延缓衰败的钱.
最近几年微软开始动用手上大量现金--这些现金目前高达650亿美元--用于一些混合了策略性及财务性目标的投资案.去年4月,微软向邦诺(Barnes & Noble) 的电子书Nook及大学事业注资3亿美元.大约两年前,微软同意补助诺基亚 的手机生产成本,以换取诺基亚智慧型手机使用微软的Windows.而2007年时,微软向Facebook 投资了2.4亿美元.
这些投资都有一个类似的目的.微软希望在平板、智慧型手机及社群网路占有一席之地.目前为止,这些投资的财务面收获胜过策略面,主要是因为微软的Facebook持股价值增加三倍以上.但微软在这三个市场仍然只是一个小角色.
如果投资戴尔,最好的结果顶多也是如此.戴尔估值已经极低,因此或许会有不错的投资报酬.但从策略面来看,就比较难找到投资的理由.或许戴尔的平板电脑会采用微软的Windows 9,但戴尔在移动装置方面的努力从来就没有什么好成绩.此外,如果微软向戴尔注资,可能会得罪其他个人电脑对手,像是惠普 及联想,而这两家都是微软的大客户.
微软更大的问题在于个人电脑市场正以一年10%的速度下滑.投资经营不善的公司,以鼓励这些公司用微软的移动产品,这看起来像是病急乱投医.随着微软面对的压力升高,它随便投资的可能性也增加.
微软的投资记录显示,握有大量现金不是弥补科技公司缺失的好方法.微软股东并没有受到忽视,过去10年微软派发股息和回购股票大约花了1,800亿美元.可惜的是,如果微软没有花大钱尝试跨入新市场,像是搜索、游戏机及移动装置,股东原本可以回收更多报酬.坐拥太多财富,有时是要付出代价的.以苹果为例,苹果拥有1,200亿美元现金,公司目前正在稳定成长,但市盈率(本益比)只有区区九倍.科技公司对手上现金愈是做出不良决定或是毫无动作,就愈不难理解市场对这些公司的怀疑态度.(完) (编译 蔡美珍; 审校 高琦)
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分