《热点透视》经济大萧条 经历一次就够了

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas 编译 王冠中
路透伦敦6月26日电---全球按理说应不会重现美国在1930年代的景况.这点难以反驳.人们很喜欢研究这个80年前的事件,也很喜欢拿经济大萧条来和当前的金融危机做类比.但这有误导之嫌.
首先,研究大萧条的经济学者夸大了他们的知识.经济历史学家仍无法就造成美国经济大萧条的原因达成一致,对於哪些政策成功对抗了萧条也持不同看法.只关注美国又太狭隘了.美国经济大萧条只是第一次世界大战和第二次世界大战之间,全球各地许多经济衰退的事件之一,是旧世界秩序的垂死挣扎.
比较性分析其实也有问题.从今天的标准来看,1930年代的政府规模要小许多,高关税当时是标准的贸易政策,而货币政策的黄金标准也普遍受到尊重.今非昔比,重温昔日的政策讨论并不能带来什麽启发.
现在每个掌权者都从经济大萧条学到一个扎实的教训:避免债务通缩.伯南克在接下美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席的职位前,曾是研究经济大萧条的学者.在2008年雷曼兄弟垮台後,伯南克也将自身的知识用在实务上,美联储带头堆动全球在货币政策措施上的努力,央行增加印钞和放款,政府则增加借款,避免雷曼垮台造成坏帐、低薪资和银行倒闭的恶性循环.
人们不太可能马上就忘了这些事.的确,央行对通缩的执着甚至可能会让复苏放缓.若当局不是这麽担心坏帐的恶性循环,就不会对果敢的信用重整裹足不前.而在没有系统性去贡杆的情况下,将会很难避免出现新的信贷危机.
若经济大萧条有带来其他的教训,那就是聪明且资讯充足的政策官员还是会做出错误决策的.从1918年开始,经历20年的努力仍未造就强健的经济.这样的模式可能正在重演.雷曼兄弟垮台快四年了,但当前的领导人仍只取得如此些微的进展,着实令人担忧.(完)
--译文审校 隋芬
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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