《热点透视》美国金融业或能从汽车业习得回春之道

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/Antony Currie/编译/张明钧

路透纽约1月3日 - 华尔街金融业或许能从底特律汽车业习得让业务重返常轨的一些法门.两大产业在2008年时均需要政府援助.但汽车制造商历经一番重整,在拮据时期已经能够实现不错的获利.汽车业的主管也因此能够更为名正言顺地领取巨额薪资奖金.

在提供通用汽车 及克莱斯勒援助时,美国政府所提出的附带条件要比援助美国银行 及花旗集团 来得多.两家汽车厂商当时被迫削减经销商及品牌数量,同时将工厂工人薪资降至外国竞争对手的水准.福特汽车 也采取了类似的措施.

银行业者也通过出脱资产及削减业务的方式进行了重整,但幅度没有汽车业那么大.在纾困行动即将走过第五个年头之际,美国大型投资银行业者多半仍只能报以个位数的股本回报率(股东权益报酬率,ROE),远低于粗估10%的资金成本.

反观汽车业变成了赚钱事业.通用汽车北美业务税前利润率达到8%以上的稳健水准,福特汽车的税前利润率则一直保持在10%以上,这个在以往只有最厉害的豪华汽车业者才能达到的水准.

那么汽车业可以给金融业带来什么样的经验呢?首先,迅速就产品系列作出战略决定是有回报的.投行业界只有瑞银集团(UBS) 大胆地关闭整个固定收益交易部门,而且这也算不上是一个迅速的决策.

其次,银行业必须了解,其薪津水准必须与大环境相符.就绝对值而言,投资银行的奖金是较危机前水准要低,但占营收比重仍高挂在40%左右.降低这部分支出将能立即提升股本回报率.若高盛 2012年前九个月能够将奖金占营收比重下调四分之一,使之降至营收的约33%,其股本回报率将马上从8.8%跳升至12.3%.

将股东置于首要考量自会得到报答.福特汽车执行长穆拉利及执行董事长比尔福特(Bill Ford)去年就合计拿走了4,350万美元,相当于0.55%的净利.若以同样的比例来计算,高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)所拿到手的将倍增至2,400万美元.摩根大通的首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)则会达到约1亿美元,几乎是他2011年报酬的五倍.