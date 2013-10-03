《热点透视》发达经济体普遍面临政治衰败问题

10月1日在华盛顿的二战英雄纪念碑前的公告，告知因政府关闭，纪念碑暂停对外开放。 REUTERS/Kevin Lamarque

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撰稿 Edward Hadas/编译 郑茵

路透伦敦10月2日 - 周二有一个笑话说，意大利人搞出一场政治危机，让美国人的感觉不那么糟糕了。到了周三，这句话就倒过来说了。颇为称职的意大利政府将继续掌权，喜欢搞事的前总理贝卢斯科尼看来政治影响力受到削弱。但美国仍深陷预算僵局中，那些从中作梗的政客们也依然活跃。

其实哪个国家也没必要感到羞愧，因为这些日子以来，民主政治步履维艰已经成为一种常态而非特例。在全球主要经济体中，只有日本和加拿大能说自己的政府较为强势。而此前多年，两国政府的执政能力也都极弱。德国大选后迟迟难以组建政府。英国的联合政府软弱无力，法国总统的民众支持率正在不断创下新低。

每个国家都有自己的问题，但彼此之间也有共性。今天，在高税收和强势政府的国度里，传统意义上的左右派划分几乎毫无意义。两者之间的差别不断缩小，主流政党随波逐流，努力寻找称职且有原则的领导人。太多政客被权势和财富牵着鼻子走，再极端的思想也遇不到什么反对意见。

既然在所有现代经济体当中，政府是最重要的组成部分，那么政府执政能力偏弱就有着明显的负面作用。幸运的是，一大批较为称职的公务员承担了绝大多数日常工作，政治博弈虽可影响到被选举的官员，通常却波及不到普通公务员队伍。政治混乱迫使政府日常机构关闭的，也只有美国一家。

但是，一般来说，选举出来的官员要作某些重要的经济决策。只关心选票和以权谋私的政客争来争去，不大可能作出好的决策，尤其是那些一开始不受欢迎但最终会带来益处的决定。这就难怪意大利和法国的改革拖延了几十年，英国的房地产市场长期以来一直是重灾区，美国医保体系的问题难以解决。

正是由于存在这些弱点，人们十分关注经济和政治体系能够如何出色运作。政府能够恰当地应对一次严重衰退，而不引起强烈的公众情绪。而勇敢的领导人所能做到的，也许并不仅仅是避免失败。

背景新闻：

--意大利总理莱塔周三在议会赢得了信任投票。此前，面对自己中右翼党派内部的反对意见，前意大利总理贝卢斯科尼不再威胁推翻现政府。（完）

(译文审校 于春红)

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